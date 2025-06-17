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ميشال عبدو رئيسًا لإتحاد بلديات الدريب الغربي ومحمد البعريني رئيسًا لإتحاد بلديات جرد القيطع

أخبار لبنان
2025-06-17 | 08:31
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ميشال عبدو رئيسًا لإتحاد بلديات الدريب الغربي ومحمد البعريني رئيسًا لإتحاد بلديات جرد القيطع
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ميشال عبدو رئيسًا لإتحاد بلديات الدريب الغربي ومحمد البعريني رئيسًا لإتحاد بلديات جرد القيطع

تواصلت الانتخابات لمركز رئيس اتحاد بلديات ونائبه في مكتب محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، وقد انتخب رئيس بلدية القبيات ميشال عبدو رئيسًا لاتحاد بلديات الدريب الغربي ورئيس بلدية عيدمون كمال مقصود نائبًا للرئيس.

كما انتخب المحامي محمد حسين البعريني رئيسًا لاتحاد بلديات جرد القيطع وزيدان عادل بركات نائبًا للرئيس.

وتأجلت انتخابات اتحادات ساحل ووسط القيطع، واتحاد بلديات الدريب الغربي، لعدم اكتمال النصاب، على ان يستكمل ما تبقى من اتحادات يوم غد بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.
 

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