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جابر عرض شؤونًا خدماتية مع وزير الصناعة واستقبل زيدان مع وفد "رامكو"
أخبار لبنان
2025-06-17 | 09:49
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جابر عرض شؤونًا خدماتية مع وزير الصناعة واستقبل زيدان مع وفد "رامكو"
استقبل وزير المالية ياسين جابر وزير الصناعة جو عيسى الخوري وعرض معه لسبل تنشيط عمل مجلس الاعتماد اللبناني COLIBAC الذي يعنى بمراقبة تطبيق المواصفات والشروط والمتطلبات التقنية في مشاريع القطاعين العام والخاص، والتأكد من توافر أجهزة ضبط ومراقبة لأنشطة بعض الجهات المانحة في لبنان، وكذلك في تنظيم إصدار شهادات المطابقة وإشاراتها والمختبرات.
وتم أيضًا بحث موازنة وزارة الصناعة وإمكانية رفعها لتنفيذ مشاريع ملحة.
وكانت مناسبة أطلع فيها الوزير جابر الوزير الخوري على الدراسة التي تعدها وزارة المالية لتخصيص مساحات من أملاك الدولة لإنشاء مناطق صناعية في مختلف المناطق، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير أسواق عمل تصب في مصلحة الناتج المحلي وتفعيل الدورة الاقتصادية وإيجاد سبل عمل للآلاف من الاخصائيين والعاملين.
وكان جابر تسلم من رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي الدفعة الاخيرة من العائدات الصافية للخزينة من إدارة الريجي والتي بلغت 14 مليون دولار من مجمل الأرباح عن العام 2024 التي وصلت إلى /402/ مليون دولار.
وكان سبق لسقلاوي أن سلم وزارة المالية مبلغ /35/ مليون دولار كدفعة عن أرباح العام 2025 على أن تستمر باقي الدفعات من الآن ولغاية احتساب النتائج النهائية للعام 2025.
وكان سقلاوي زار الوزير جابر في مكتبه في الوزارة، مع وفد من مجلس إدارة الريجي وسلطة الوصاية، شرح له الآليات التي تعمل من خلالها الريجي والإجراءات التي اتبعتها إبان فترة الحرب لاستمرارية عمل هذا المرفق.
وبعد اللقاء، قال سقلاوي في تصريح: "زرنا اليوم وزير المالية بعد صدور نتائج العام 2024 حول المبالغ المستحقة للخزينة حيث تبيّن أن الأرقام التي حقتتها إدارة حصر التبغ والتنباك للعام 2024 في سنة من الحرب والرعب والعدوان، ورغم الظروف التي مر ويمر بها لبنان قد أمنّت كعائدات صافية للخزينة /402/ مليون دولار أميركي. وقد سلمنا اليوم الوزير جابر الدفعة الأخيرة من هذه العائدات الربحية عن العام 2024 بقيمة /114/ مليون دولار من إجمالي العائدات الـ/402/ مليون دولار التي أشرنا إليها. كنا قد سددنا للخزينة دفعة عن العام 2025 بلغت 35 مليون دولار من ارباح هذا العام وسنستمر من الآن ولغاية صدور النتائج النهائية للعام 2025 في تحويل كامل العائدات".
ولفت إلى أنه "ليس سهلًا أن نحقق هذه النتائج في الظروف التي مررنا بها، وأستفيد من المناسبة اليوم في أن أوجه تحية للعاملين في هذه الإدارة بدءًا من لجنة الإدارة إلى سلطة الوصاية إلى كل عامل موجود في مركز الريجي الذي عمل تحت القصف في منطقة محاذية للضاحية الجنوبية، أو بين أهله المزارعين في المناطق الحدودية".
كما التقى جابر رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان مع وفد من شركة "رامكو" المهتمة بأعمال التنظيف في العاصمة، قدم شكره لوزير المالية على توقيع مراسيم المدفوعات المستحقة الخاصة بالشركة.
أخبار لبنان
شؤونًا
خدماتية
الصناعة
واستقبل
زيدان
"رامكو"
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