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عون لوفد مطارنة الأبرشيات المارونية في الإنتشار: الدولة بدأت فعليًا بالعمل لتحقيق الإنجازات

أخبار لبنان
2025-06-17 | 10:35
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عون لوفد مطارنة الأبرشيات المارونية في الإنتشار: الدولة بدأت فعليًا بالعمل لتحقيق الإنجازات
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عون لوفد مطارنة الأبرشيات المارونية في الإنتشار: الدولة بدأت فعليًا بالعمل لتحقيق الإنجازات

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان "لبنان يبقى منارة للايمان، وان المنتشرين يشكلون رافعة أساسية للبنان والعمود الفقري لبقائه، لانهم يحملون بلدهم في قلبهم". وشدد على ان "اللبناني صلب وخلاق ومبدع ويتمتع بإيمان كبير، وهذا ما يبقي على الامل بالمستقبل لاعادة لبنان الى السكة الصحيحة".

وجاءت مواقف الرئيس عون خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدًا من مطارنة الابرشيات المارونية في بلدان الانتشار، ضم المطارنة: ادغار ماضي (البرازيل)، غريغوري منصور (نيويورك)، بول ثابت (كندا)، يوحنا حبيب شامية (الارجنتين)، أنطوان شربل طربيه (اوستراليا)، الياس عبد الله زيدان (لوس انجلوس)، سيمون فضول (افريقيا الوسطى والغربية)، جورج ابي يونس (المكسيك)، فادي بو شبل (كولومبيا)، والأمين العام لدائرة أساقفة الابرشيات المارونية في دول الانتشار الاب كلود ندره. ورافق مطارنة الانتشار المطران حنا رحمة.

وشدد الرئيس عون على "أهمية ما يقوم به اللبنانيون المنتشرون من اجل بلدهم الام".

ولفت الى "الدور الفاعل الذي تضطلع به الجاليات اللبنانية في مختلف دول العالم، والتي ساهمت في ترسيخ بقاء المقيمين في بلدهم على الرغم من كل الصعوبات والتحديات".

وقال: "أي قضية من دون ايمان لا يكتب لها النجاح، وانتم مهمتكم أساسية في المحافظة على اللبنانيين في الخارج من دون استثناء، وآمل ان تتعزز صلة الوصل بين المقيمين والمنتشرين بما يساهم في تقريب المسافات، فالمنتشرون يشكلون رافعة أساسية للبنان والعمود الفقري لبقائه، لانهم يحملون بلدهم في قلبهم، وهذا ما ظهر في السنوات الأخيرة خلال الكوارث التي حلّت بهذا البلد. لا شك ان اللبناني صلب وخلاّق ومبدع ويتمتع بإيمان كبير، وهذا ما يبقي على الامل بالمستقبل لاعادة لبنان الى السكة الصحيحة، ومن واجب الدولة الحد من الهجرة، وهذا ما تعمل عليه".

وأشار الى ان "الدولة بدأت فعليًا بالعمل لتحقيق الإنجازات بخطوات صغيرة، انما بعزم كبير".

 

 

   

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