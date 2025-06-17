الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عون لوفد مطارنة الأبرشيات المارونية في الإنتشار: الدولة بدأت فعليًا بالعمل لتحقيق الإنجازات
أخبار لبنان
2025-06-17 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عون لوفد مطارنة الأبرشيات المارونية في الإنتشار: الدولة بدأت فعليًا بالعمل لتحقيق الإنجازات
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان "لبنان يبقى منارة للايمان، وان المنتشرين يشكلون رافعة أساسية للبنان والعمود الفقري لبقائه، لانهم يحملون بلدهم في قلبهم". وشدد على ان "اللبناني صلب وخلاق ومبدع ويتمتع بإيمان كبير، وهذا ما يبقي على الامل بالمستقبل لاعادة لبنان الى السكة الصحيحة".
وجاءت مواقف الرئيس عون خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدًا من مطارنة الابرشيات المارونية في بلدان الانتشار، ضم المطارنة: ادغار ماضي (البرازيل)، غريغوري منصور (نيويورك)، بول ثابت (كندا)، يوحنا حبيب شامية (الارجنتين)، أنطوان شربل طربيه (اوستراليا)، الياس عبد الله زيدان (لوس انجلوس)، سيمون فضول (افريقيا الوسطى والغربية)، جورج ابي يونس (المكسيك)، فادي بو شبل (كولومبيا)، والأمين العام لدائرة أساقفة الابرشيات المارونية في دول الانتشار الاب كلود ندره. ورافق مطارنة الانتشار المطران حنا رحمة.
وشدد الرئيس عون على "أهمية ما يقوم به اللبنانيون المنتشرون من اجل بلدهم الام".
ولفت الى "الدور الفاعل الذي تضطلع به الجاليات اللبنانية في مختلف دول العالم، والتي ساهمت في ترسيخ بقاء المقيمين في بلدهم على الرغم من كل الصعوبات والتحديات".
وقال: "أي قضية من دون ايمان لا يكتب لها النجاح، وانتم مهمتكم أساسية في المحافظة على اللبنانيين في الخارج من دون استثناء، وآمل ان تتعزز صلة الوصل بين المقيمين والمنتشرين بما يساهم في تقريب المسافات، فالمنتشرون يشكلون رافعة أساسية للبنان والعمود الفقري لبقائه، لانهم يحملون بلدهم في قلبهم، وهذا ما ظهر في السنوات الأخيرة خلال الكوارث التي حلّت بهذا البلد. لا شك ان اللبناني صلب وخلاّق ومبدع ويتمتع بإيمان كبير، وهذا ما يبقي على الامل بالمستقبل لاعادة لبنان الى السكة الصحيحة، ومن واجب الدولة الحد من الهجرة، وهذا ما تعمل عليه".
وأشار الى ان "الدولة بدأت فعليًا بالعمل لتحقيق الإنجازات بخطوات صغيرة، انما بعزم كبير".
أخبار لبنان
مطارنة
الأبرشيات
المارونية
الإنتشار:
الدولة
فعليًا
بالعمل
لتحقيق
الإنجازات
التالي
أسرار الصحف 17-06-2025
وزير الطاقة اقترح في مجلس الوزراء إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي على المحروقات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-02
الراعي افتتح أعمال مؤتمر اساقفة الابرشيات المارونية
أخبار لبنان
2025-06-02
الراعي افتتح أعمال مؤتمر اساقفة الابرشيات المارونية
0
أخبار لبنان
2025-04-10
الرئيس عون لوفد المجلس الماروني: الاحقاد لا تبني دولًا
أخبار لبنان
2025-04-10
الرئيس عون لوفد المجلس الماروني: الاحقاد لا تبني دولًا
0
أخبار لبنان
2025-04-10
مطارنة الروم الكاثوليك: لا تقدم فعليًا في ظل فقدان ثقة المواطن بالمسؤولين عنه
أخبار لبنان
2025-04-10
مطارنة الروم الكاثوليك: لا تقدم فعليًا في ظل فقدان ثقة المواطن بالمسؤولين عنه
0
آخر الأخبار
2025-04-28
الرئيس عون لوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي: الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود
آخر الأخبار
2025-04-28
الرئيس عون لوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي: الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:12
وزارة الأشغال: توفير 3 خيارات للمواطنين العالقين في أنطاليا التركية الراغبين بالعودة إلى لبنان
أمن وقضاء
14:12
وزارة الأشغال: توفير 3 خيارات للمواطنين العالقين في أنطاليا التركية الراغبين بالعودة إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:58
أمبري قالت إنها تلقت تقريرا عن واقعة شرق خورفكان في الإمارات
أخبار دولية
00:58
أمبري قالت إنها تلقت تقريرا عن واقعة شرق خورفكان في الإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-22
باصات النقل المشترك تصل إلى شتورة وصور وطرابلس
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-22
باصات النقل المشترك تصل إلى شتورة وصور وطرابلس
0
صحف اليوم
00:19
لبنان يتحصّن لتحييده عن الحرب ويستعين بالأميركي برّاك للجم إسرائيل (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:19
لبنان يتحصّن لتحييده عن الحرب ويستعين بالأميركي برّاك للجم إسرائيل (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
03:12
شبكة CBS عن ترامب: نريد نهاية حقيقية للمشكلة النووية مع إيران وهي تعلم جيدا أننا سنرد بقوة إذا أقدمت على أي فعل يضر بشعبنا ولا دلائل على مساعدة روسيا أو كوريا الشمالية لإيران
آخر الأخبار
03:12
شبكة CBS عن ترامب: نريد نهاية حقيقية للمشكلة النووية مع إيران وهي تعلم جيدا أننا سنرد بقوة إذا أقدمت على أي فعل يضر بشعبنا ولا دلائل على مساعدة روسيا أو كوريا الشمالية لإيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أوضاع اللبنانيين العالقين في أنطاليا تزداد سوءًا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أوضاع اللبنانيين العالقين في أنطاليا تزداد سوءًا
0
أخبار لبنان
13:28
السفير اللبناني: عدد كبير من اللبنانيين خرجوا من إيران
أخبار لبنان
13:28
السفير اللبناني: عدد كبير من اللبنانيين خرجوا من إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب القدرات غير المتكافئة بين تل أبيب وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب القدرات غير المتكافئة بين تل أبيب وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ساعر: إسقاط النظام الإيراني ليس هدفًا لعمليات إسرائيل العسكرية الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ساعر: إسقاط النظام الإيراني ليس هدفًا لعمليات إسرائيل العسكرية الآن
0
أخبار لبنان
13:25
لبنانيون في طهران... ومناشدة إلى السلطات اللبنانية
أخبار لبنان
13:25
لبنانيون في طهران... ومناشدة إلى السلطات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
في إسرائيل... إغلاق حقول غاز واستنفار أمني لمواجهة الصواريخ الإيرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
في إسرائيل... إغلاق حقول غاز واستنفار أمني لمواجهة الصواريخ الإيرانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
08:09
طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران
خبر عاجل
08:09
طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران
3
أخبار دولية
23:10
اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية
أخبار دولية
23:10
اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية
4
أخبار دولية
14:56
إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها الرسمي
أخبار دولية
14:56
إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها الرسمي
5
خبر عاجل
02:41
تصحيح من رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس أركان الحرب في إيران وليس رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية
خبر عاجل
02:41
تصحيح من رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس أركان الحرب في إيران وليس رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية
6
أخبار لبنان
01:45
رحلة إضافية لطيران الشرق الأوسط من وإلى إسطنبول...
أخبار لبنان
01:45
رحلة إضافية لطيران الشرق الأوسط من وإلى إسطنبول...
7
خبر عاجل
03:51
انتخاب رئيس بلدية لبعا بسام رومانوس رئيسا لاتحاد بلديات جزين بـ١٤ صوتا مقابل ١٣ صوتا لرئيس بلدية جزين دافيد الحلو
خبر عاجل
03:51
انتخاب رئيس بلدية لبعا بسام رومانوس رئيسا لاتحاد بلديات جزين بـ١٤ صوتا مقابل ١٣ صوتا لرئيس بلدية جزين دافيد الحلو
8
فنّ
05:10
مايا دياب تحبس أنفاس الجمهور بإطلالة لافتة وغريبة (صور)
فنّ
05:10
مايا دياب تحبس أنفاس الجمهور بإطلالة لافتة وغريبة (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More