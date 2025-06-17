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وزارة التربية نشرت نتائج تنفيذ المناهج في المناطق الأكثر تضررا
أخبار لبنان
2025-06-17 | 10:46
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وزارة التربية نشرت نتائج تنفيذ المناهج في المناطق الأكثر تضررا
أنجزت وزارة التربية بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء، تماشيا مع ما سبق وأعلنته الوزارة، وفي سياق متابعة تنفيذ المناهج في المناطق الأكثر تضررا من العدوان الاسرائيلي، دراسة ميدانية شملت 96 مدرسة، ما يمثل 28 في المئة من مجموع المدارس في جنوب لبنان، بعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية.
ونفذت الدراسة في خلال الأسبوع الرابع من أيار 2025، وشملت كل فروع الصف الثالث الثانوي (الاجتماع والاقتصاد، العلوم العامة، علوم الحياة، الآداب والإنسانيات)، بهدف تقييم مدى التقدم في إنجاز المناهج حتى تاريخ 15 حزيران 2025، عقب قرار الوزارة بتمديد العام الدراسي حتى 13 حزيران.
النتائج العامة
وأظهرت البيانات أن غالبية المدارس قد أنجزت الأهداف والكفايات المطلوبة بنسبة تراوحت بين 90٪ و100٪. ولضمان العدالة التربوية، تم تحليل البيانات على مستوى كل مدرسة بشكل فردي.
وفي الحالات التي سُجِّل فيها إنجاز جزئي، تواصل اختصاصيو المواد في الأقسام الأكاديمية المشتركة مع المدارس المعنية لإجراء متابعة دقيقة وتحديد الدروس أو المفاهيم التي لم يتم إنجازها بفعالية.
النتائج بحسب المواد:
وأظهرت الدراسة أن معظم المواد الدراسية أُنجزت بالكامل في مختلف المدارس، من دون وجود ثغر جوهرية. أما في عدد من المواد التي لم تُستكمل في شكل كامل، فقد اقتصر النقص على الفصل الأخير أو مفهوم محدد. وبناء عليه، وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، توصيات واضحة إلى المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، لأخذ هذه الفروقات المحدودة بعين الاعتبار أثناء وضع الأسئلة، حرصا على العدالة بين جميع المتعلمين.
وجددت الوزارة التزامها الكامل بمتابعة التنفيذ التربوي بدقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ الإمتحانات بأجواء ملائمة لكل المرشحين.
وفي هذا الإطار، ذكّرت وزارة التربية والتعليم العالي الطلاب بمواعيد الامتحانات الرسمية، وفقا للجدول المرفق. ودعت جميع المرشحين إلى الاستعداد الجيد، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية.
أخبار لبنان
وزارة التربية
المناهج
المدارس
الامتحانات الرسمية
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