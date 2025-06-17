رسامني: الإستقرار الأمني يشجع على جذب الإستثمار

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه بعد ظهر اليوم، السفير البريطاني Hamish Cowell، وعرض معه في مختلف المواضيع والأوضاع العامة في لبنان في ضوء الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة، واكد أن الوزارة ماضية في ذلك، معتبرًا ان "الاستقرار الأمني يخلق مناخا للاستقرار الاقتصادي ويشجع على جذب الاستثمار".وكان الوزير رسامني التقى وفدًا من تجمع شركات المتعهدين العاملة في الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت برئاسة النقيب جوزف عواد، التي تعمل ضمن نطاق المستوعبات General Gargo.واطلع منهم على الأوضاع الصعبة التي مرت بعد إنفجار 4 آب وصعود الدولار، وما هو دور هذه الشركات بعد تطوير مرفأ بيروت.