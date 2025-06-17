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التقدمي نوه بخطوة وزير الأشغال تركيب أجهزة كشف متطورة "سكانر" في المطار
أخبار لبنان
2025-06-17 | 11:04
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التقدمي نوه بخطوة وزير الأشغال تركيب أجهزة كشف متطورة "سكانر" في المطار
نوه الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان بـ"الخطوة المتقدمة التي اتخذها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بتركيب أجهزة كشف متطورة (سكانر) في مطار رفيق الحريري الدولي، ما يزيد من فعالية الأمن بالنسبة للمسافرين القادمين والمغادرين على السواء، ويعزز إجراءات السلامة العامة في هذا المرفق الحيوي"، مثمنًا هذه الخطوة، ومؤكدًا "أهمية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة العامة في كافة نقاط العبور في لبنان لمكافحة التهريب على مختلف أنواعه، ويعزز من واردات الدولة ويؤكد سلطتها وسيادتها على المرافق العامة".
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