لبنانيون في طهران... ومناشدة إلى السلطات اللبنانية

تداعيات الحرب الاسرائيلية الإيرانية، تطال الى اليوم لبنانيين في الخارج.



ومن أكثر المتضررين بين هؤلاء، أولئك الموجودين في طهران حيث القصف الاسرائيلي المستمر.



ومن هناك كانت مناشدة الى السلطات اللبنانية.