السفير اللبناني: عدد كبير من اللبنانيين خرجوا من إيران

في إطار متابعة الـLBCI للبنانيين العالقين في الخارج نتيجة الحرب الاسرائيلية الايرانية، وفي ظل وجود ما يقارب الـ2000 لبناني في إيران بينهم عائلات ومئات الطلاب، أكد السفير اللبناني لدى طهران حسن عباس أن عددا كبيرا من اللبنانيين والطلاب خرجوا من إيران.



وقد عملت السفارة على توجيهم بحسب موقعهم ووجودهم في إيران نحو الحدود الأقرب اليهم التي لا تزال مفتوحة ولا يحتاجون عبرها الى تأشيرات مسبقة كما هو الحال مع تركيا وأرمينيا والعراق حيث يتوجهون بسيارات الى تلك الحدود وقد عبر عدد كبير الحدود مع العراق في اتجاه البصرة.



أما بالنسبة للمتواجدين في مشهد والقريبين من حدود تركمانستان، فقد تم التواصل مع القنصلية هناك لاعطائهم تأشيرات بموجب كتاب مسبق من السفارة وحجز فندق في تركمانستان.