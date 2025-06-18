عيسى الخوري وجابر بحثا في آلية اطلاق عمل المجلس اللبناني للاعتماد

زار وزير الصناعة جو عيسى الخوري وزير المالية ياسين جابر، وعرض معه سبل تفعيل عمل المجلس اللبناني للإعتماد COLIBAC الذي يعنى بمراقبة تطبيق المواصفات والشروط والمتطلبات التقنية لدى المختبرات الرسمية والخاصة، والتأكد من توافر أجهزة ضبط ومراقبة أنشطة الجهات المانحة لإدارة الجودة، وكذلك في تنظيم إصدار شهادات المطابقة وشاراتها والمختبرات.

وبحثا في موازنة وزارة الصناعة، مع تأكيد عيسى الخوري على أهمية رفعها كي يتم عبرها تنفيذ مشاريع تخدم القطاع الانتاجي .

وناقش الوزيران أهمية إقامة مناطق صناعية جديدة ومتخصّصة بحسب الرؤية التي قدمها وزير الصناعة الهادفة الى تأسيس Mini Industrial Zones في أكثر من منطقة لبنانية.

وأثنى عيسى الخوري على الدراسة التي تعدها وزارة المالية بهدف تخصيص مساحات من أملاك الدولة تساعد في تحقيق هذا الهدف.