"تتضمن عبارات تحريضية"... مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات على شكل دولارات مزيفة

ألقت مسيّرة إسرائيلية صباحا، منشورات على شكل دولارات مزيفة، فوق بلدة عيترون، تتضمن عبارات تحريضية، كتب على بعضها "لا تخطئوا في تقدير الأموال"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.