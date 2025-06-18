مليون يورو من إيطاليا لدعم التعافي الزراعيّ وتعزيز قطاع البذور في لبنان

أكد وزير الزراعة نزار هاني، أنّ مشروع "Seed Lebanon" يُعد من المبادرات النموذجية التي تنسجم مع رؤية وزارة الزراعة الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتيّ الزراعيّ، وتمكين صغار المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم إنتاج البذور المحلية.

وثمّن، خلال استقباله وفدًا من مشروع "Seed Lebanon" التابع للمعهد الزراعيّ المتوسطيّ في باري – إيطاليا (CIHEAM Bari)، هذا التعاون النوعيّ،، لما له من أثر مباشر في إعادة تنشيط الدورة الزراعية في المناطق المتأثرة، وتحسين جودة الإنتاج، وخلق فرص عمل في الريف اللبناني".

وعُقد اجتماع موسّع للجنة التسيير بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة، CIHEAM، والسفارة الإيطالية، تم خلاله استعراض تقدم المشروع ونتائجه الأولية وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

ويحظى المشروع بتمويل من الحكومة الإيطالية بقيمة مليون يورو، ويستهدف بشكل خاص المناطق المتأثرة بالحرب، لا سيما في محافظتي البقاع والنبطية، عبر برامج لدعم المزارعين، وتطوير سلاسل إنتاج البذور المحلية، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الموارد الزراعية بشكل مستدام.

وعبّر وفد CIHEAM عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع لبنان، مؤكداً التزام المعهد بمواكبة جهود الوزارة في نقل الخبرات الزراعية، وتطوير المهارات المحلية، وضمان استدامة النتائج على المدى الطويل.

ويُتوقع أن يساهم مشروع "Seed Lebanon" في تحقيق نقلة نوعية في مجال إنتاج البذور، من خلال بناء قدرات المزارعين، تطوير البنى التحتية الزراعية، وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية في مواجهة تغيّر المناخ.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم متواصل من الحكومة الإيطالية للقطاع الزراعي في لبنان، وترسيخًا لعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين.