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المفتي قبلان: الغرب يقود سياسات الخراب والحل بشراكات شرقية قوية واستراتيجية

أخبار لبنان
2025-06-18 | 04:41
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المفتي قبلان: الغرب يقود سياسات الخراب والحل بشراكات شرقية قوية واستراتيجية
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المفتي قبلان: الغرب يقود سياسات الخراب والحل بشراكات شرقية قوية واستراتيجية

رأى المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ أساس واشنطن وتل أبيب والإتحاد الأوروبيّ يقوم على سياسات الخراب الدوليّ، وأنّ مشاريع الحروب والغزو والإبادة الإقتصادية والإختطاف السياسي ضرورة تكوينية بالعقل الغربيّ والإسرائيليّ للسيطرة والنهب أو الخراب الإقليميّ والدوليّ.

 

وقال:"هذا يفترض ببلاد الشرق أخذ مواقف جَماعية كبيرة وتأمين سياسات قوة لقلب الموازين الدولية أو الإقليمية”.

 

ولفت إلى أنّ “لبنان مثل بقية الدول العربية والإسلامية معني بتأمين شراكات قوية لحماية الشرق الأوسط من وحشية واشنطن وتل أبيب".

 

وأكّد أنّ “التضامن اللبنانيّ هنا مركزه القوة الوطنية، والجهات الرسمية معنية بحماية الأمن المجتمعيّ من حيتان الإرتزاق السياسيّ والإعلاميّ”.

 

واعتبر أنّ "الموساد الإعلاميّ في لبنان كارثة وطنية، وأي خطأ بهذا المجال يزيد من ضغط الأزمات الهيكلية التي تطال الجغرافيا الوطنية للبنان”. 

 

كما اعتبر أن”ّإيران وسط أزمات الشرق الأوسط تمثّل مركز الإستقلال الإقليميّ، وأي نتيجة قوية تخرج بها إيران بوجه إسرائيل والأطلسي ستزيد من استقلالية الشرق الأوسط".

 

ورأى قبلان أنّ "الخطر الهائل يكمن بالنخب الضعيفة التي تتحكم بأنظمة الشرق الأوسط والإختراق الهائل للإعلام والتعليم والثقافة بهدف تغيير ثقافة الشعوب وتمزيقها، كل هذا فضلاً عن تحكّم واشنطن بالأنظمة والجيوش والأجهزة الأمنية الإقليمية كأساس للعبة النهب والسيطرة أو الكوارث والخراب".

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