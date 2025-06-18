الراعي: لبنان ليس ذاهبا إلى الزوال وواقعه الدقيق يدعو إلى الحياد

أكّد البطريرك المارونيّ الكادرينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ “لبنان ليس ذاهبًا إلى الزوال”.

وقال: ”إنّ يدا الهية ترعاه وإلا كان تفكك”.

وأشار إلى أنّ "واقعه الدقيق يدعو إلى الحياد وقد ذكره رئيس الجمهورية في خطاب القسم ومن الضروري أن تدعمنا الدول لتحقيق ذلك".

وشدد البطريرك الراعي على وجوب انسحاب اسرائيل من التلال التي تحتلها كيليفعل رئيس الجمهورية فعله في نزع سلاح حزب الله".

ولفت إلى أنّه “عندما يعيش لبنان استقرارًا اقتصاديًا وسياسيًا يستفيد من هذا الوضع الجميع، والهجرة اليوم تطال المسلمين والمسيحيين ،وللأسف لبنان لا يقدم الفرص للشباب، وهذه مأساتنا، ولكنهم استطاعوا تحقيق ذاتهم، و نأمل أن تقوم الدولة اقتصاديا ليبقى شبابنا في وطنهم".



ودعا" الإعلاميين والاعلاميات إلى أن يكونوا ناقلي الرجاء، ولكن في بعض الأحيان التواصل لا يولد الرجاء، إنما الخوف، اللاثقة، الشك، الاثارة، والأذية لذلك وكما يقول قداسة البابا يجب نزع سلاح الإعلام وتطهير التواصل من كل روح عدوانية".