الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي: لبنان ليس ذاهبا إلى الزوال وواقعه الدقيق يدعو إلى الحياد

أخبار لبنان
2025-06-18 | 05:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي: لبنان ليس ذاهبا إلى الزوال وواقعه الدقيق يدعو إلى الحياد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الراعي: لبنان ليس ذاهبا إلى الزوال وواقعه الدقيق يدعو إلى الحياد

أكّد البطريرك المارونيّ الكادرينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ “لبنان ليس ذاهبًا إلى الزوال”.

 

وقال: ”إنّ يدا الهية ترعاه وإلا كان تفكك”.

 

وأشار إلى أنّ "واقعه الدقيق يدعو إلى الحياد وقد ذكره رئيس الجمهورية في خطاب القسم ومن الضروري أن تدعمنا الدول لتحقيق ذلك".

 

وشدد البطريرك الراعي على وجوب انسحاب اسرائيل من التلال التي تحتلها كيليفعل رئيس الجمهورية فعله في نزع سلاح حزب الله".

 

ولفت إلى أنّه “عندما يعيش لبنان استقرارًا اقتصاديًا وسياسيًا يستفيد من هذا الوضع الجميع، والهجرة اليوم تطال المسلمين والمسيحيين ،وللأسف لبنان لا يقدم الفرص للشباب، وهذه مأساتنا، ولكنهم استطاعوا تحقيق ذاتهم، و نأمل أن تقوم الدولة اقتصاديا ليبقى شبابنا في وطنهم".


ودعا" الإعلاميين والاعلاميات إلى أن يكونوا ناقلي الرجاء، ولكن في بعض الأحيان التواصل لا يولد الرجاء، إنما الخوف، اللاثقة، الشك، الاثارة، والأذية لذلك وكما يقول قداسة البابا يجب نزع سلاح الإعلام وتطهير التواصل من كل روح عدوانية".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لبنان

ذاهبا

الزوال

وواقعه

الدقيق

الحياد

LBCI التالي
الرئيس عون: لبنان متمسّك ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب
المفتي قبلان: الغرب يقود سياسات الخراب والحل بشراكات شرقية قوية واستراتيجية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-10

ترامب: الحرس الوطني سيظل في لوس انجلوس لحين زوال الخطر

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-02

الراعي: الحل ليس عسكريًا بل دبلوماسيًا ولا يمكن أن نستمر بسلاحين وجيشين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-13

نصف قرن على الحرب الأهلية في لبنان ودقيقة صمت لتذكرها

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-01

الراعي: لبنان بحاجة إلى رجال ونساء يؤمنون بثقافة الحياة لا ثقافة الإلغاء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:18

تيمور جنبلاط استقبل وفدا من "الجماعة الإسلامية"

LBCI
أخبار لبنان
09:12

السيد عرضت من المجلس الاقتصادي لرؤية وزارة الشؤون: لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة

LBCI
أخبار لبنان
08:51

"التيار الوطني الحر": ما صدر عن الحكومة حول النازحين يبرر بقاءهم

LBCI
أخبار لبنان
08:41

طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة من والى أبيدجان ورحلتين من والى أكرا يوم السبت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:07

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة بسبب سقوط كابلات للإنارة في المحلة وتم ابلاغ المعنيين للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير

LBCI
أخبار لبنان
08:22

ذخائر تيريز الطفل يسوع في لبنان… جولة مستمرة على القرى اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
07:14

حفلة ختاميّة لإعلان "بطل تحدي القراءة العربيّ”

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-04

النائب جورج عطالله لـ"حوار المرحلة": العلاقة مع تيار "المردة" لم تنقطع كليا ولم نتحدث بموضوع الانتخابات النيابية المقبلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:22

ذخائر تيريز الطفل يسوع في لبنان… جولة مستمرة على القرى اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
07:18

نواب كتلة الوفاء للمقاومة طالبوا بمساءلة رجي…

LBCI
أخبار لبنان
07:14

حفلة ختاميّة لإعلان "بطل تحدي القراءة العربيّ”

LBCI
أخبار دولية
07:11

بعد إعلان إسرائيل استهدافها ٤٠ هدفًا عسكريًا في إيران… هكذا تبدو وتيرة الاستهدافات

LBCI
أخبار دولية
04:42

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنرد "من دون ضبط للنفس" على الضربات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
14:41

ذخائر القديسة تيريزا تواصل مسيرتها لليوم الخامس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:03

مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166

LBCI
اسرار
00:13

أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٥

LBCI
منوعات
02:54

"من أجل السلام"... كريستيانو رونالدو يفاجئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدية لافتة وملهمة (صور)

LBCI
خبر عاجل
04:02

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الهجمات على إيران فسنبدأ في الرد عليها

LBCI
أمن وقضاء
14:12

وزارة الأشغال: توفير 3 خيارات للمواطنين العالقين في أنطاليا التركية الراغبين بالعودة إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
12:46

ترامب: لن نقتل خامنئي "في الوقت الحالي"

LBCI
فنّ
13:00

بفستان أبيض شفاف... حبيبة براد بيت تخطف أنظار الجمهور مجدداً في نيويورك (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

شرط قد ينهي الحرب بين إسرائيل وإيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More