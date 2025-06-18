الرئيس عون: لبنان متمسّك ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لادارة عمليات السلام جان بيار لاكروا خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع وفد ضم، قائد "اليونيفيل" في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو، أن لبنان متمسّك ببقاء "اليونيفيل" في جنوب لبنان لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي سيواصل انتشاره في الجنوب وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي بكل مندرجاته.وأشار الرئيس عون الى أن "المحافظة على الاستقرار في الجنوب أمر حيوي ليس للبنان فحسب بل لدول المنطقة كلها، ودور "اليونيفيل" أساسي في المحافظة على هذا الاستقرار"، لافتا الى أن "التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية ممتاز".وأعرب عن أمله في أن تتمكن الدول الممولة لمهمات السلام الدولية من أن توفر التمويل اللازم لعمل "اليونيفيل" كي لا تتأثر سلبا القوات الدولية العاملة في الجنوب، لافتا الى أن لبنان سيجري اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الاتجاه.وشدد الرئيس عون على أن لبنان يقوم بكل ما التزم به في ما خص تطبيق القرار 1701 ومتمماته، لافتا الى أن استكمال انتشار الجيش حتى الحدود يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إضافة الى وقف الاعمال العدائية التي تستهدف الأراضي اللبنانية بشكل دائم.من جهته، أكد لاكروا أن "اليونيفيل" مستمرة في أداء مهامها على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، لافتا الى أن "طلب الحكومة اللبنانية بالتمديد للقوة الدولية هو موضع درس من الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وثمة وجهات نظر مختلفة في ما خص دور "اليونيفيل" ومهامها يجري العمل على التقريب في ما بينها للتوصل الى اتفاق في هذا الصدد قبل حلول موعد التمديد نهاية شهر آب المقبل".وشدد على أن الأمم المتحدة تدعم لبنان في المطالبة باستمرار عمل "اليونيفيل" ولا سيما أن التنسيق بينها وبين الجيش اللبناني يجري بانتظام.