الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: لبنان متمسّك ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب
أخبار لبنان
2025-06-18 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الرئيس عون: لبنان متمسّك ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب
أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لادارة عمليات السلام جان بيار لاكروا خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع وفد ضم، قائد "اليونيفيل" في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو، أن لبنان متمسّك ببقاء "اليونيفيل" في جنوب لبنان لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي سيواصل انتشاره في الجنوب وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي بكل مندرجاته.
وأشار الرئيس عون الى أن "المحافظة على الاستقرار في الجنوب أمر حيوي ليس للبنان فحسب بل لدول المنطقة كلها، ودور "اليونيفيل" أساسي في المحافظة على هذا الاستقرار"، لافتا الى أن "التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية ممتاز".
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الدول الممولة لمهمات السلام الدولية من أن توفر التمويل اللازم لعمل "اليونيفيل" كي لا تتأثر سلبا القوات الدولية العاملة في الجنوب، لافتا الى أن لبنان سيجري اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الاتجاه.
وشدد الرئيس عون على أن لبنان يقوم بكل ما التزم به في ما خص تطبيق القرار 1701 ومتمماته، لافتا الى أن استكمال انتشار الجيش حتى الحدود يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إضافة الى وقف الاعمال العدائية التي تستهدف الأراضي اللبنانية بشكل دائم.
من جهته، أكد لاكروا أن "اليونيفيل" مستمرة في أداء مهامها على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، لافتا الى أن "طلب الحكومة اللبنانية بالتمديد للقوة الدولية هو موضع درس من الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وثمة وجهات نظر مختلفة في ما خص دور "اليونيفيل" ومهامها يجري العمل على التقريب في ما بينها للتوصل الى اتفاق في هذا الصدد قبل حلول موعد التمديد نهاية شهر آب المقبل".
وشدد على أن الأمم المتحدة تدعم لبنان في المطالبة باستمرار عمل "اليونيفيل" ولا سيما أن التنسيق بينها وبين الجيش اللبناني يجري بانتظام.
وفي نهاية الاجتماع، منح الرئيس عون الجنرال لازارو وسام الأرز الوطني من رتبة كوموندور، تقديرا للدور الذي لعبه خلال توليه قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب، لمناسبة انتهاء مهامه وقرب مغادرته لبنان.
وقال الرئيس عون للجنرال لازارو خلال تعليق الوسام: "ان لبنان رئيسا وشعبا يقدر كل ما بذلته خلال قيادتك لليونيفيل على رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان عموما وجنوبه خصوصا. لقد واجهتم كل الصعاب وكل الحروب وكنتم دائما الى جانب الجيش اللبناني."
ورد الجنرال لازارو شاكرا للرئيس عون مبادرته، وقال: "كنت سعيدا في عملي مع لبنان وكانت تجربة مهمة وناجحة، واحفظ للبنانيين كل المودة والصداقة".
أخبار لبنان
جوزاف عون
لبنان
اليونيفيل
الجنوب
التالي
شركة طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلاتنا إلى العراق للخميس
الراعي: لبنان ليس ذاهبا إلى الزوال وواقعه الدقيق يدعو إلى الحياد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-26
الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب
أخبار لبنان
2025-05-26
الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب
0
أخبار لبنان
2025-06-10
"الخارجية" دانت الاعتداء على عنصر من "اليونيفيل": لبنان يتمسك بدورها
أخبار لبنان
2025-06-10
"الخارجية" دانت الاعتداء على عنصر من "اليونيفيل": لبنان يتمسك بدورها
0
صحف اليوم
2025-06-11
بري لـ"النهار": متمسكون بـ"اليونيفيل"
صحف اليوم
2025-06-11
بري لـ"النهار": متمسكون بـ"اليونيفيل"
0
أخبار لبنان
2025-05-09
وزير الخارجية بحث مع رئيس بعثة "اليونيفيل" تطورات الوضع في الجنوب
أخبار لبنان
2025-05-09
وزير الخارجية بحث مع رئيس بعثة "اليونيفيل" تطورات الوضع في الجنوب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:18
تيمور جنبلاط استقبل وفدا من "الجماعة الإسلامية"
أخبار لبنان
09:18
تيمور جنبلاط استقبل وفدا من "الجماعة الإسلامية"
0
أخبار لبنان
09:12
السيد عرضت من المجلس الاقتصادي لرؤية وزارة الشؤون: لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة
أخبار لبنان
09:12
السيد عرضت من المجلس الاقتصادي لرؤية وزارة الشؤون: لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة
0
أخبار لبنان
08:51
"التيار الوطني الحر": ما صدر عن الحكومة حول النازحين يبرر بقاءهم
أخبار لبنان
08:51
"التيار الوطني الحر": ما صدر عن الحكومة حول النازحين يبرر بقاءهم
0
أخبار لبنان
08:41
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة من والى أبيدجان ورحلتين من والى أكرا يوم السبت
أخبار لبنان
08:41
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة من والى أبيدجان ورحلتين من والى أكرا يوم السبت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:07
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة بسبب سقوط كابلات للإنارة في المحلة وتم ابلاغ المعنيين للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير
آخر الأخبار
05:07
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة بسبب سقوط كابلات للإنارة في المحلة وتم ابلاغ المعنيين للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير
0
أخبار لبنان
08:22
ذخائر تيريز الطفل يسوع في لبنان… جولة مستمرة على القرى اللبنانية
أخبار لبنان
08:22
ذخائر تيريز الطفل يسوع في لبنان… جولة مستمرة على القرى اللبنانية
0
أخبار لبنان
07:14
حفلة ختاميّة لإعلان "بطل تحدي القراءة العربيّ”
أخبار لبنان
07:14
حفلة ختاميّة لإعلان "بطل تحدي القراءة العربيّ”
0
آخر الأخبار
2025-06-04
النائب جورج عطالله لـ"حوار المرحلة": العلاقة مع تيار "المردة" لم تنقطع كليا ولم نتحدث بموضوع الانتخابات النيابية المقبلة
آخر الأخبار
2025-06-04
النائب جورج عطالله لـ"حوار المرحلة": العلاقة مع تيار "المردة" لم تنقطع كليا ولم نتحدث بموضوع الانتخابات النيابية المقبلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:22
ذخائر تيريز الطفل يسوع في لبنان… جولة مستمرة على القرى اللبنانية
أخبار لبنان
08:22
ذخائر تيريز الطفل يسوع في لبنان… جولة مستمرة على القرى اللبنانية
0
أخبار لبنان
07:18
نواب كتلة الوفاء للمقاومة طالبوا بمساءلة رجي…
أخبار لبنان
07:18
نواب كتلة الوفاء للمقاومة طالبوا بمساءلة رجي…
0
أخبار لبنان
07:14
حفلة ختاميّة لإعلان "بطل تحدي القراءة العربيّ”
أخبار لبنان
07:14
حفلة ختاميّة لإعلان "بطل تحدي القراءة العربيّ”
0
أخبار دولية
07:11
بعد إعلان إسرائيل استهدافها ٤٠ هدفًا عسكريًا في إيران… هكذا تبدو وتيرة الاستهدافات
أخبار دولية
07:11
بعد إعلان إسرائيل استهدافها ٤٠ هدفًا عسكريًا في إيران… هكذا تبدو وتيرة الاستهدافات
0
أخبار دولية
04:42
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنرد "من دون ضبط للنفس" على الضربات الإسرائيلية
أخبار دولية
04:42
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنرد "من دون ضبط للنفس" على الضربات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
14:41
ذخائر القديسة تيريزا تواصل مسيرتها لليوم الخامس...
أخبار لبنان
14:41
ذخائر القديسة تيريزا تواصل مسيرتها لليوم الخامس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:03
مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166
خبر عاجل
07:03
مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166
2
اسرار
00:13
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٥
اسرار
00:13
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٥
3
منوعات
02:54
"من أجل السلام"... كريستيانو رونالدو يفاجئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدية لافتة وملهمة (صور)
منوعات
02:54
"من أجل السلام"... كريستيانو رونالدو يفاجئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدية لافتة وملهمة (صور)
4
خبر عاجل
04:02
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الهجمات على إيران فسنبدأ في الرد عليها
خبر عاجل
04:02
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الهجمات على إيران فسنبدأ في الرد عليها
5
أمن وقضاء
14:12
وزارة الأشغال: توفير 3 خيارات للمواطنين العالقين في أنطاليا التركية الراغبين بالعودة إلى لبنان
أمن وقضاء
14:12
وزارة الأشغال: توفير 3 خيارات للمواطنين العالقين في أنطاليا التركية الراغبين بالعودة إلى لبنان
6
أخبار دولية
12:46
ترامب: لن نقتل خامنئي "في الوقت الحالي"
أخبار دولية
12:46
ترامب: لن نقتل خامنئي "في الوقت الحالي"
7
فنّ
13:00
بفستان أبيض شفاف... حبيبة براد بيت تخطف أنظار الجمهور مجدداً في نيويورك (صور)
فنّ
13:00
بفستان أبيض شفاف... حبيبة براد بيت تخطف أنظار الجمهور مجدداً في نيويورك (صور)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:22
شرط قد ينهي الحرب بين إسرائيل وإيران
تقارير نشرة الاخبار
13:22
شرط قد ينهي الحرب بين إسرائيل وإيران
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More