جلسة للجنة الاقتصاد مع الحوت: بحث في أسعار شركة الميدل إيست وتذاكر السفر

أوضح رئيس لجنة الاقتصاد الوطنيّ والصناعة والتجارة والتخطيط فريد البستاني، أنّ اللجنة ناقشت مع رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت موضوع اسعار شركة الميدل إيست وتذاكر السفر.

وقال: “دخلنا بموضوع الجدوى الاقتصادية، فالشركة وطنية لكن خاصة”.

وأكّد الحوت، بدوره، أنّه لا يطالب بالحصرية.

وتطرق الحديث إلى مطار القليعات ودراسة الجدوى الاقتصادية منه إذا كان ستدخل الميدل إيست فيها واكد الحضور تحديث وتحسين مطار رفيق الحريري الدوليّ وهناك دراسة تقوم بها دار الهندسة لتوسيع المطار.



وقال: ”إنّ الميدل إيست احدى العناصر المهمة لتحفيز الاقتصاد من أجل ذلك يجب تحديث المطار وهو صلة لبنان بالعالم ونحن نقدر الميدل إيست وهي تؤمن فرص عمل لكثير من الموظفين ونقدر بان هذه الشركة تقوم بالصيانة دومًا".