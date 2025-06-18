بري: لبنان متمسك بالشرعية الدولية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا والوفد المرافق بحضور قائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو ومستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان ومهام قوات اليونيفيل والتمديد لها لولاية جديدة.



وتوجه الرئيس بري بالشكر والتقدير للواء لاثارو على الجهود التي بذلها طيلة توليه مهامه كقائد لقوات الطوارئ الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1701 ، وتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين جنود اليونيفيل وأبناء الجنوب، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.



وأكد الرئيس بري تمسك لبنان بالشرعية الدولية من خلال إستمرار قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان وأهمية دورها في مستقبل لبنان وأمنه وإستقراره وإستقرار المنطقة، ودور هذه القوات في رعاية إتفاق الإطار المتصل بالحدود البحرية كما إتفاق وقف النار الأخير الذي تواصل اسرائيل خرقه يومياً وتستمر بإحتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب.



وشدد الرئيس بري أمام لاكروا على أن لبنان متمسك بأن يبادر المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى التمديد لهذه القوات لولاية جديدة.



وتابع الرئيس بري أيضا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه النائب فيصل كرامي. وتابع الرئيس بري أيضا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه النائب فيصل كرامي.