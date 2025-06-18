وزير الداخلية: أمن العاصمة أولوية… وجولة تفقدية في ثكنة الحلو تشدد على تعزيز خطة السير

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، مقر قيادة شرطة بيروت - ثكنة إميل الحلو، في حضور قائد وحدة الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، قائد وحدة شرطة بيروت العميد عماد الجمل، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي وعدد من ضباط وحدة شرطة بيروت ووحدة الشرطة القضائية.



وبعد عرض مفصل لقيادة شرطة بيروت حول خطة حفظ الأمن والنظام وتدابير السير في مدينة بيروت، قال الوزير الحجار في الكلمة التي توجه بها الى الضباط: "رغم كل ما يدور في المنطقة من نزاعات وحروب، يبقى الهم الاول لدى اللبنانيين، لا سيما في العاصمة بيروت، هو الأمن والسير".

أضاف: "إن الخطة الموضوعة تعكس مدى الجهد الذي تقوم به قيادة شرطة بيروت والاجراءات المتخذة لتثبيت الأمن وتنظيم حركة السير وتسهيلها".

وتطرق الى" العمل الجاد الجاري لمعالجة ظاهرة الدراجات النارية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيمها وقمع المخالفات المرتبطة بها".

وأكد "جهوزية وزارة الداخلية والبلديات لتقديم كل الدعم لقوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت وبالتعاون مع المجلس البلدي لمدينة بيروت"، آملا "أن يبذل الجميع جهدا استثنائيا لإعطاء صورة جميلة عن بيروت تليق بتاريخها وأهلها".

وشدد الوزير الحجار على أن "العاصمة تستحق منا عملا متكاملا يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها".



وكذلك، تفقد الوزير الحجار واللواء عبدالله غرفة العمليات، غرفة القيادة والتحكم وغرفة التحليل في قيادة شرطة بيروت. كما زارا قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية.