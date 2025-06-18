طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة من والى أبيدجان ورحلتين من والى أكرا يوم السبت

"التيار الوطني الحر": ما صدر عن الحكومة حول النازحين يبرر بقاءهم

"التيار الوطني الحر": ما صدر عن الحكومة حول النازحين يبرر بقاءهم

البستاني وجه سؤالاً إلى الحكومة حول عدم تطبيق قانون التدقيق الجنائي في الدعم بالدولار بعد 4 سنوات من إقراره