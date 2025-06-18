جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في السرايا...

يعقد مجلس الوزراء، الثالثة بعد ظهر الجمعة، جلسة في السرايا الحكومية للبحث في المواضيع المبينة في جدول الأعمال المرفق.