اجتماع في السرايا بحث في إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات... رسامني: تقدم ملموس على مختلف المستويات

وأضاف: "مشروع مطار القليعات يُعد من المشاريع الوطنية الاستراتيجية، وكلما تعمّقنا في تفاصيل الدراسة وأرقامها، ازددنا قناعة بضرورة المضي قدمًا نحو التنفيذ"، مشددًا على أن "المطار لا يُعد بديلًا عن مطار رفيق الحريري الدولي، بل مكمّلًا له، كما أنه يشكل رافعة اقتصادية حيوية لمحافظة عكار والمناطق المجاورة".



وفي ما يتعلق بالتمويل، أشار رسامني الى أن المشروع سيُنفّذ من قبل مستثمرين، عبر مزايدة عامة تتيح اختيار العرض الأنسب من حيث الإيرادات والاستثمار.



وأعلن أنه يتم العمل على إعداد دفتر شروط شفاف وتنافسي، متوقعا إطلاق مرحلة التلزيم مطلع العام المقبل.





وقال: "لمسنا اهتمامًا كبيرًا من مستثمرين بارزين أبدوا رغبة واضحة بالمشاركة، ما يدفعنا إلى التحرك بسرعة على المستويين الحكومي والتشريعي لإنجاز هذا المشروع الحيوي".

عقد وزير الأشغال فايز رسامني، اجتماعًا في السراي الحكومي مع رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، في إطار متابعة مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات، في حضور فريق الاستشاريين من شركة "دار الهندسة – شاعر ومشاركوه" برئاسة المهندس مروان قبرصلي، حيث قدّم الفريق عرضًا للمخطط التوجيهي الأوّلي الذي أُنجز في إطار منحة قدّمتها الشركة للدولة اللبنانية.وأكّد رسامني أن المشروع يشهد تقدّمًا ملموسًا على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن الوزارة تسلّمت رسميًا الدراسة التمهيدية والمخطط التنفيذي الكامل اللذين أعدّتهما الشركة، وأنه جرى تقديمهما إلى رئيس الحكومة مرفقَين بجميع الإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذها، إضافة إلى جدول زمني تفصيلي لمراحل التنفيذ.وأوضح أن دفتر الشروط قيد الإنجاز، وأنه تم التباحث في ملاحظاته وآلية استكماله.وقال: "ما يهمّنا اليوم ليس تحديد موعد الافتتاح، بل اعتماد آلية واضحة تضمن الوصول إلى هذا الهدف. ومن المقرر طرح الملف خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس النيابي، على أن نكون قد دخلنا مرحلة الالتزام بالمشروع مطلع العام المقبل".