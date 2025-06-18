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الموت يغيّب والدة هبة القواس…
أخبار لبنان
2025-06-18 | 14:37
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الموت يغيّب والدة هبة القواس…
غيّب الموت المربّية الفاضلة المرحومة سهيلة محمد شاكر القواس، والدة رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس.
سيصلى على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الخميس الواقع فيه ١٩ حزيران ٢٠٢٥ في مسجد الشهداء، وتوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة، سيروب.
تقبل التعازي في اليوم الأول والثاني والثالث للرجال والنساء في قاعة أحمد وجميلة البزري (جمعية المواساة) من الساعة ٣:٠٠ حتى الساعة ٧:٠٠ مساء.
وتقبل التعازي في بيروت يوم الاثنين الواقع فيه ٢٣ حزيران ٢٠٢٥في Sea side Arenaسي سايد أرينا – بيال سابقاً، واجهة بيروت البحرية من الساعة ٣:٠٠ حتى الساعة ٧:٠٠ مساءً.
أخبار لبنان
يغيّب
والدة
القواس…
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