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مكي: "الحزب" لن ينخرط في الصراع... وهذا ما قاله بشأن التعيينات
أخبار لبنان
2025-06-18 | 16:10
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مكي: "الحزب" لن ينخرط في الصراع... وهذا ما قاله بشأن التعيينات
رجحّ وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي أن يتم التوصل الى تسوية بين ايران واسرائيل، مستبعدا سقوط النظام الايراني.
وكشف مكي في حديث لـ"حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أن هناك تأكيدات على أعلى مستوى أن حزب الله لن ينخرط في الصراع، مشيرا الى أن موضوع السلاح يعالج بشكل متقن ودقيق.
وأشار مكي الى أن الحزب لن يتدخل في الحرب والى أن هناك وعي كاف لدى قيادته وأن همه الاول هو اعادة الاعمار.
وقال: "حققنا تقدما كبيرا بموضوع حصرية السلاح وسيُبحث ملف سلاح الحزب في الحكومة قريبًا".
وأكد مكي أن لبنان يرفض أي تطبيع مع إسرائيل قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية والخروج من الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى.
وفي موضوع التشكيلات القضائية، قال مكي: "ما طارت" وقد يعاد طرحها على الطاولة مجددا الأسبوع المقبل".
وبالنسبة للتعيينات، قال: "أقفلنا على 634 طلبًا وتم اختيار الأشخاص الذين يستوفون الشروط ثم ينتقلون للاختبار من بعدها توضع العلامات لمقدمي الطلبات".
وأضاف: "رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني حصل على علامة 8.5 حتى قبل الاختبار الشفهي وذلك لخبرته الطويلة وقصة أنه تم اختياره بالرغم من أنه في المرتبة العاشرة غير صحيحة".
أخبار لبنان
"الحزب"
ينخرط
الصراع...
التعيينات
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