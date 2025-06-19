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"حزب الله": التهديد بقتل الإمام الخامنئي حماقة وتهور له عواقب وخيمة
أخبار لبنان
2025-06-19 | 02:58
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"حزب الله": التهديد بقتل الإمام الخامنئي حماقة وتهور له عواقب وخيمة
أصدر "حزب الله" بيانًا جاء فيه: "يبدو أن بعض المتصدين في بلدانهم لا يعرفون المكانة العظيمة والواسعة للمرجع الكبير والولي الإمام القائد الخامنئي على مستوى إيران والأمة الإسلامية والعالم، وعلى مستوى الشعوب الإسلامية والحرة".
وأكد الحزب أن "التهديد بالقتل حماقة وتهور، له عواقب وخيمة، وعلى الرغم من سخافته وانحطاط مستوى من يهدد، فإن مجرد النطق به فيه إساءة إلى مئات الملايين من المؤمنين والمحبين والمرتبطين بالإسلام وخط الأصالة والمقاومة والعزة، وهو مستنكر ومدان بأبلغ عبارات الإدانة".
وأشار البيان إلى أننا "اليوم أكثر إصرارًا وتمسكًا بنهج الولي القائد العظيم الإمام الخامنئي، وأكثر التفافًا حول مواقفه العظيمة وتصديه مع الشعب الإيراني البطل والعزيز في مواجهة العدوان الإسرائيلي - الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستكتشف أميركا أنها وقعت في هاوية سحيقة بسبب دعمها الطاغوتي للعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة والمقاومة في المنطقة وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وشدد على أنه "لا يمكن هزيمة ملايين الأحرار الملتفين حول قيادة الولي الخامنئي ولو اجتمع كفرة العالم ومجرموه والمتجاوزون للحق البشري في الحياة العزيزة، وستثبت الأيام أن جولة الباطل خاسرة، ومعالم الإيمان والمقاومة منتصرة".
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