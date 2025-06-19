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وزيرة البيئة عقدت سلسلة إجتماعات مع الجهات المانحة لتحسين إدارة النفايات الصلبة
أخبار لبنان
2025-06-19 | 04:40
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وزيرة البيئة عقدت سلسلة إجتماعات مع الجهات المانحة لتحسين إدارة النفايات الصلبة
نظمت وزارة البيئة سلسلة اجتماعات مع الجهات المانحة في إطار الجهود المبذولة لتحسين إدارة النفايات الصلبة في لبنان، وتعزيز التنسيق مع هذه الجهات وتوحيد الرؤى والبرامج، والانتقال من مبادرات متفرقة إلى نهج منسق ومتكامل يخدم استراتيجية وطنية موحدة.
وشملت الاجتماعات التي ترأستها وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين كلًا من البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP، الاتحاد الأوروبي في لبنان، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وتناولت الاجتماعات متابعة تطوير نظام معلوماتية لإدارة النفايات، كأداة محورية لتعزيز الشفافية، وتحسين الرقابة، ودعم اتخاذ القرار على المستويين المركزي والمحلي، وكذلك تحديد الكلفة الفعلية لإدارة النفايات، كخطوة أساسية نحو تمويل مستدام وعادل، مبني على معايير واضحة، يمكن البلديات من إعداد ميزانيات دقيقة واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، ما يعزز قدرتها على إدارة هذا القطاع بفعالية.
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