وسام فتوح: لإطلاق برنامج مشترك مع غرفة التجارة الدولية لرفع مستوى التحكيم في القطاع المصرفيّ العربيّ

افتتح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في العاصمة الفرنسية باريس في مقر معهد العالم العربيّ، مؤتمرًا مشتركًا عن أهمية التحكيم في القطاع المصرفيّ والماليّ العربيّ، الذي عقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية في باريس ICC.

وقد تحدث ايضًا في حفل الافتتاح شريف عقل، المدير الإقليمي لمحكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط.

كما حاضر فيه نخبة من كبار المحكمين العرب والأوروبيين و شارك فيه كبار المصرفيين العرب وقد تمحور المؤتمر حول دور التحكيم في حل النزاعات المالية والمصرفية خصوصًا في ظل التطور التكنولوجيّ، الذي يطال نشاط القطاع المصرفيّ.

وتمحور المؤتمر حول أهمية التحكيم في مكافحة الفساد في القطاعين المصرفيّ والماليّ.

وأكّد فتوح أنّ هذا الحدث يُمثّل محطة استراتيجية على طريق ترسيخ شراكتنا المؤسسية مع غرفة التجارة الدولية، “ويعكس التزامنا العميق بتطوير بيئة التحكيم وتسوية النزاعات في القطاعين المصرفي والمالي في منطقتنا العربية”.

وأوضح أنّ انعقاد هذا المنتدى في العاصمة الفرنسية باريس، وضمن صرح ثقافي عالمي كمعهد العالم العربي، يمنح هذا اللقاء بُعدًا إضافيًا من الرمزية والدلالة على أهمية الحوار القانوني والمؤسسي بين منطقتنا والعالم.

وقال فتوح: “إننا نؤمن بأن تعزيز مسارات التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات لا يقل أهمية عن تطوير الأنظمة المصرفية ذاتها”.

وأضاف: “فالمناخ القانونيّ العادل والفعّال هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وضمان استدامة النمو”.

وأكّد “الحرص على تنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التحكيم والوساطة، بالشراكة مع المؤسسات الدولية الرائدة، ونأمل أن نتمكن قريبًا من إطلاق برنامج تحكيم مشترك بين مركزنا التابع للاتحاد والمحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، يهدف إلى إعداد كوادر عربية مؤهلة بمستوى عالمي، تمنح شهادات اعتماد مهنية بعد استكمالهم للمتطلبات التدريبية اللازمة”.