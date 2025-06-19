عون لبراك: لبنان يتطلع إلى دعم واشنطن لإعادة النهوض... ومسيرة الإصلاحات بدأت ولن تتوقف

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للمبعوث الاميركي السفير توماس براك ان "لبنان يتطلع إلى دعم واشنطن لما يقوم به لاعادة النهوض على مختلف المستويات، وفي المقدمة تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب من خلال انسحاب القوات الاسرائيلية من التلال الخمس التي تحتلها ووقف الأعمال العدائية والتمديد لليونيفيل التي تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تطبيق القرار ١٧٠١".



كما اكد الرئيس عون ان "الجيش المنتشر جنوبي الليطاني يواصل تطبيق القرار ١٧٠١ تطبيقًا كاملًا لجهة ازالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومنع اي وجود مسلح غير الأجهزة الامنية، لكن تعذر عليه استكمال مهمته نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها".



واوضح رئيس الجمهورية لبراك ان "مسيرة الإصلاحات بدأت ولن تتوقف بالتزامن مع مكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها لتواكب التطور في مختلف المجالات".