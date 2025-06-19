بيان للتيار الوطني الحر عن إنتخابات إتحاد بلديات قضاء البترون

اعرب "التيار الوطني الحر" في قضاء البترون في بيان عن "اعتراضه على عملية الاقتراع في انتخابات اتحاد بلديات قضاء البترون حيث تصر القوات على السماح لرؤساء البلديات بالتصويت باوراق من جيبهم لكي يتسنى لهم تعليم الاوراق وشراء الاصوات، ومن جهة أخرى يصر "التيار" على الزام رؤساء البلديات بأخذ الورقة من القائمقام لمنع التعليم وشراء الاصوات".



وقال في البيان: "بالرغم من التدخلات مع قائمقام البترون لثلاث مرات لالزام الجميع بورقة يأخذونها من القائمقام، يصر القائمقام على السماح بأي ورقة، ما هو دليل على التورط بالعملية الفاسدة في انتخابات اتحاد بلديات البترون".