سلام بحث مع غراندي في ملف النازحين السوريين: لجهد ثلاثي لبناني أممي سوري لتوفير العودة وتأمين المساعدات

استقبل رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، في السرايا الحكومية، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.



وتم في خلال اللقاء البحث في ملف النازحين في لبنان، وانطلاقًا من خطة عودة النازحين التي أقرتها الحكومة، بشأن عودتهم إلى بلادهم، مشددًا على "أهمية بذل جهد ثلاثي بالتنسيق بين لبنان والمفوضية والسلطات السورية بما يساهم في توفير الظروف الملائمة للعودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى بلادهم، بالتوازي مع تأمين المساعدات الضرورية لتسهيل هذه العودة.