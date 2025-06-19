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جنبلاط استقبل باراك... وهذا ما جرى بحثه

أخبار لبنان
2025-06-19 | 08:26
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جنبلاط استقبل باراك... وهذا ما جرى بحثه
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جنبلاط استقبل باراك... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس حزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير الولايات المتحدة الأميركية في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الملف السوري توماس باراك، والسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والوفد المرافق، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط.

وجرى في خلال اللقاء البحث في الأوضاع وآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
 
 
 
 

أخبار لبنان

استقبل

باراك...

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