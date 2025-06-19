متري من دار طائفة الموحدين الدروز: نسعى لتجنيب لبنان آثار الحرب المدمّرة

بحث شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري الأوضاع العامة وتطورات المنطقة، الى جانب قضايا وطنية عامة، ومنها موضوع الشراكة الروحية الوطنية المطروح من قبل الشيخ أبي المنى، والتركيز على توجيه الجهود نحو بناء وتعزيز السلم والاستقرار على مستوى لبنان والمنطقة.



ولفت متري بعد اللقاء، الى أن الجلسة كانت مودّة كبيرة، قائلا: "تحدثنا بطبيعة الحال في شؤوننا الوطنية، وعندما نتحدث مع سماحته والسادة المشايخ انما نتحدث بروح القيم المشتركة التي تجمعنا وليس بالمنطق الطائفي او الفئوي، بل بمنطق الشراكة".



وأضاف: "الشراكة بين اللبنانيين قبل ان تكون بتجاور العيش معا، هي أيضا بالقيم وشراكة روحية، وسماحة الشيخ يعتقد ان وحدة لبنان تتأسّس على هذه الشراكة الروحية والقيمية. تحدثنا عن هذه المسائل، وقد أبديت استعدادي للمساعدة في العمل الثقافي ومع مشيخة العقل لتعزيز هذه الفكرة، ودائماً نشعر هنا اننا في بيتنا بزيارة هذه الدار الكريمة".



ورداً على سؤال حول نظرته بخصوص تأثير تطورات المنطقة على واقع لبنان وتضامن مكوّناته، قال: "اننا نسعى لتجنيب لبنان آثار هذه الحرب المدمّرة التي شنتها إسرائيل على إيران، وندعو كل اللبنانيين ان يتّحدوا بروح المسؤولية، لتجنيب لبنان المزيد من المخاطر.



وأشار الى أن لبنان عانى الكثير من العدوان الإسرائيلي، مشددا على تجنيبه ان يكون مرة أخرى ساحة صراع إقليمي.