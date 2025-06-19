الرئيس عون أكد لغراندي تمسك لبنان بعودة النازحين السوريين

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR فيليبو غراندي في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان متمسك بضرورة عودة النازحين السوريين الموجودين على اراضيه الى بلادهم بعد زوال الاسباب التي ادت الى نزوحهم، داعيا المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى تكثيف جهودها للمساعدة على تحقيق هذه العودة والاستمرار في تقديم المساعدات لهم داخل الاراضي السورية".



وشدد الرئيس عون على ضرورة توفير التمويل اللازم للمفوضية لتمكينها من القيام بالمهمات المطلوبة منها، منوها بمواقف الدول التي واصلت التمويل.



وكان غراندي عرض على الرئيس عون لما تقوم به المفوضية في اطار متابعتها لملف النازحين السوريين، مشيرا الى ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي لتمويل مشاريع اعادة الاعمار في سوريا وخصوصا الكهرباء والخدمات الاساسية لأنها تمثل حجر الاساس لعودة آمنة وكريمة للنازحين.



كما اشار الى أن المفوضية باتت تقدم مساعدات مالية مباشرة للعائلات السورية العائدة الى سوريا، لافتا الى أهمية توفير المال اللازم لتأمين استمرارية هذه الخطوة.



وشكر غراندي الرئيس عون على الرعاية التي لا يزال يقدمها لبنان للنازحين السوريين، ولا سيما أولئك الذين نزحوا خلال الفترة الاخيرة إثر الاحداث التي وقعت في الساحل السوري.



حاكم مصرف لبنان



واستقبل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي استأذنه للسفر الى واشنطن، حيث سيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي والخزانة الاميركية.



رابطة التعليم الرسمي



كما استقبل رئيسة رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الدكتورة نسرين شاهين مع وفد من الرابطة.



وفي مستهل اللقاء، القت الدكتورة شاهين كلمة، نقلت فيها للرئيس عون واقع القطاع التعليمي الرسمي، ومطالب الاساتذة المتعاقدين فيه، مشيرة الى "أمل الرابطة من الرئيس عون التدخل لإنصاف الاساتذة، بعدما اتخذت الحكومة قرارا بتغيير النظام المالي في القطاع التعليمي مما أثر سلبا على وضعهم المعيشي".



وأشارت الى لجوء الرابطة لتنفيذ عدد من الاضرابات والاعتصامات للمطالبة بالتراجع عن قرارات وزيرة التربية ريما كرامي والحكومة الحالية، إضافة الى عقد لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي وعد بإنصافنا وطلب من الوزيرة كرامي اعداد دراسة حول تكلفة المساعدة الاجتماعية لتعويض خساراتنا.



وعددت شاهين في كلمتها مطالب الرابطة ومنها، "تصحيح الاجور عبر اقرار سلسلة رتب ورواتب تلحظ أجر المعلمين المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي لقرار زيادة منصفة وعادلة تعيد التوازن في سلم الاجور الاقل، اضافة الى الفارق الكبير الحاصل بسب تراكم نسبة الزيادات غير العادلة".



وطالبت بضرورة انعاش تعويض نهاية الخدمة عبر وضع آلية لتعويض الخسارة في التعويضات التي قبضت خلال الازمة واقرار صرفها على اساس مجموع المستحقات للمعلم المتعاقد، إذ ان الزيادة لم تدخل على اساس الراتب مما جعل تعويض المتعاقد بحدود 100 $ بعد عشرين سنة عمل.



ولفتت الى ان "الحل الجذري لإنقاذ التعليم الرسمي يبدأ بإعادة المكانة والكرامة لكلمة معلم بتثبيت المعلمين ليوفر لهم وللمدرسة الرسمية الاستقرار الدائم". وقدمت للرئيس عون اقتراح قانون للتثبيت واقتراح قانون للتفرغ لإقرار الاكثر قابلية للتنفيذ، كما قدمت دراسة مالية حول تكلفة تثبيت المتعاقدين.



الرئيس عون



بدوره، أكد الرئيس عون أنه يتابع قضيتهم بإهتمام، مشيرا الى ان "الإصغاء الى معاناة الأساتذة امر يزيد من ألمي"، معاهدا إياهم "متابعة هذا الملف مع رئيس الحكومة ووزيرة التربية لكي يتم التوصل الى ما يفيد مصلحة الأساتذة".



وأشار الرئيس عون الى أهمية التعليم والرسالة التي يقوم بها الأساتذة، لافتا الى ان التعليم والصحة هما اغلى ما للإنسان.



وأكد أن العلم يبقى الثروة الاساسية للإنسان في لبنان ومواردها لا تضمحل، وهذا الامر جعل من لبنان منارة الشرق على مستوى العالم، ومن هنا وجوب الحفاظ على كرامة من يمنح هذه الثروة لبنات لبنان وابنائه.

