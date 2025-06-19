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سلام أكد لباراك تمسك لبنان بخيار الأمن والاستقرار ورفض الانجرار إلى الحرب
أخبار لبنان
2025-06-19 | 09:53
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سلام أكد لباراك تمسك لبنان بخيار الأمن والاستقرار ورفض الانجرار إلى الحرب
إستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المبعوث الأميركي الخاص توم باراك، حيث تم البحث في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة.
وأكد الرئيس سلام في خلال اللقاء تمسك لبنان بخيار الأمن والاستقرار ورفض الانجرار إلى الحرب الدائرة في الإقليم.
وأكد أن الحكومة اللبنانية عازمة على مواصلة تنفيذ خطتها الإصلاحية وعلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
كما شدد أهمية دور اليونيفيل واستمراره لضمان تطبيق القرار 1701، وطالب بمساعدة لبنان في الضغط على إسرائيل من أجل انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وأطلع الرئيس سلام المبعوث الأميركي على الخطوات التي قامت بها الحكومة والتنسيق المستمر مع الجانب السوري لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ضبط الحدود بين البلدين، تمهيدا للوصول إلى ترسيم الحدود.
أخبار لبنان
لباراك
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