اجتماع بين وزير الداخلية ووزير الأشغال... وهذا ما تم بحثه

عقد وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الأشغال فايز رسامني اجتماعا، صباح اليوم في وزارة الأشغال، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وسبل تعزيز الجهوزية اللوجستية والأمنية فيه، ولاسيما مع بداية الموسم السياحي.



وتم في خلال الاجتماع التشديد على ضرورة التكامل بين الأجهزة الأمنية والإدارية لتأمين سلاسة الحركة في المطار، وضمان راحة المسافرين وسلامتهم.



وتبلّغ الحجار من رسامني، بأن وزارة الأشغال خصصت من موازنتها مبلغ 3,5 مليون دولار لاستكمال مشروع بناء مجمع الدوائر الحكومية في بلدة شحيم.