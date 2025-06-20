جعجع يردّ على قاسم: لا يحق لأحد التصرف منفردًا... القرار بيد الحكومة اللبنانية

علّق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الكلام الاخير للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ، بالتالي: "شيخ نعيم، لا تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا. الحكومة اللبنانية وحدها تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا، لأنها تمثِّل أكثرية الشعب اللبناني.



شيخ نعيم، لبنان وطن ودولة، وبخاصة حاليا في العهد الجديد، وليس مقبولا على الإطلاق ان يسمح كل أحد لنفسه بالتصرُّف، وإلا تحوّل لبنان إلى ساحة فوضى لا يحكمها حاكم، ولا يرعى شؤونها دستور ولا قانون.



شيخ نعيم، إذا كان لديك اي اقتراح في ما خص الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، تستطيع أن تحمِّله الى ممثليك في الحكومة كي يطرحوه في أول جلسة لمجلس الوزراء، وهناك حصرا يتم التداول به واتخاذ القرار المناسب".