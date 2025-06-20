كركي: مضاعفة التعويضات العائلية للأجراء لتحسين وضعهم المعيشي

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي زيادة التعويضات العائليّة التي يتقاضاها الأجراء عن الشريك (الزوج/الزوجة) والأولاد وذلك بعد تعديل الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع التعويضات العائلية.



وتم تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التعويضات العائليّة ليُصبح 18,000,000ل.ل. شهرياً.



كما تمّت مضاعفة التعويضات العائليّة التي يتقاضاها الأجراء وحُدّدت القيمة الشهرية القصوى للتقديمات بمبلغ 4,500,000 ل.ل. بدلاً من 2250000 ل.ل. تُوزّع على النحو الآتي:



1,200,000 ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة) بدلاً من 600000 ل.ل.

660,000 ل.ل. بدلاً من 330000 ل.ل. عن كل ولد، لغاية خمسة أولاد كحد أقصى.

أمّا بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، فقد تمّ تحديد القيمة الشهرية القصوى للتعويضات العائلية الجديدة بمبلغ 2,600,000 ل.ل، موزّعة كما يلي:



1,000,000 ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة) ،

320,000 ل.ل. عن كل ولد، لغاية خمسة أولاد كحد أقصى.

وتُعتبر هذه التعديلات سارية المفعول اعتبارًا من 1/7/2025.



ويأتي هذا التعديل في سياق خطة شاملة لتحديث نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز فعاليته وخدماته ولاسيّما لحماية الطبقات العاملة والأسر اللبنانية من خلال زيادة التقديمات النقديّة لهم.



وأمل كركي أن تستكمل زيادة العطاءات والتقديمات الاجتماعيّة والنقدية للأجراء بزيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور في المستقبل القريب".



