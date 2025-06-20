السفير الفلسطينيّ لدى لبنان: الشعب الفلسطينيّ حريص على دعم بسط لبنان سلطته

أكّد السفير الفلسطينيّ لدى لبنان أشرف دبور، احترام الشعب الفلسطينيّ وقيادته لسيادة لبنان.



وقال، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: "الشعب الفلسطينيّ حريص على دعم بسط السلطة اللبنانية على كامل أراضيه، بما فيها المخيمات الفلسطينية".