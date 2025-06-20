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السفير الفلسطينيّ لدى لبنان: الشعب الفلسطينيّ حريص على دعم بسط لبنان سلطته

أخبار لبنان
2025-06-20 | 07:52
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السفير الفلسطينيّ لدى لبنان: الشعب الفلسطينيّ حريص على دعم بسط لبنان سلطته
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السفير الفلسطينيّ لدى لبنان: الشعب الفلسطينيّ حريص على دعم بسط لبنان سلطته

أكّد السفير الفلسطينيّ لدى لبنان أشرف دبور، احترام الشعب الفلسطينيّ وقيادته لسيادة لبنان.

وقال، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: "الشعب الفلسطينيّ حريص على دعم بسط السلطة اللبنانية على كامل أراضيه، بما فيها المخيمات الفلسطينية".

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