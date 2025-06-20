الرئيس عون عرض مع دبور للأوضاع الفلسطينية واستقبل ملكة جمال لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السفير الفلسطيني أشرف دبور في قصر بعبدا.



وتم في خلال اللقاء استعراض للأوضاع الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.



وأعرب دبور عن الشكر والتقدير لمواقف الرئيس عون الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل المجالات، وخصوصا رعايته للاجئين الفلسطينيين في لبنان لحين عودتهم إلى وطنهم، وحرصه على تحسين ظروفهم المعيشية والحياتية والتزامهم بالقوانين اللبنانية".



وأكد السفير إحترام الشعب الفلسطيني وقيادته لسيادة لبنان وبسط سلطته على كل أراضيه، بما فيها المخيمات الفلسطينية وفقا لما جاء في خطاب القسم والبيان الرئاسي المشترك خلال القمة اللبنانية - الفلسطينية وعلى إلتزام التعاون المشترك والتنسيق الكامل مع الدولة اللبنانية.



ملكة جمال لبنان



كما استقبل الرئيس عون ملكة جمال لبنان ندى كوسا في حضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وهنأها على النجاح الذي حققته في مباراة ملكة جمال العالم في الهند وتأهلها إلى قائمة أفضل 20 متسابقة، وحصولها على المرتبة الخامسة في فئة ملكات جمال آسيا وأوقيانوسيا.



وتمنى الرئيس عون لكوسا التوفيق في مسيرتها الجمالية التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمشرقي، مشددا على مسؤوليتها كملكة جمال لبنان في ابراز دور لبنان وحضوره المميز في محيطه والعالم.