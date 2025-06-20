الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون عرض مع دبور للأوضاع الفلسطينية واستقبل ملكة جمال لبنان
أخبار لبنان
2025-06-20 | 08:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون عرض مع دبور للأوضاع الفلسطينية واستقبل ملكة جمال لبنان
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السفير الفلسطيني أشرف دبور في قصر بعبدا.
وتم في خلال اللقاء استعراض للأوضاع الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.
وأعرب دبور عن الشكر والتقدير لمواقف الرئيس عون الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل المجالات، وخصوصا رعايته للاجئين الفلسطينيين في لبنان لحين عودتهم إلى وطنهم، وحرصه على تحسين ظروفهم المعيشية والحياتية والتزامهم بالقوانين اللبنانية".
وأكد السفير إحترام الشعب الفلسطيني وقيادته لسيادة لبنان وبسط سلطته على كل أراضيه، بما فيها المخيمات الفلسطينية وفقا لما جاء في خطاب القسم والبيان الرئاسي المشترك خلال القمة اللبنانية - الفلسطينية وعلى إلتزام التعاون المشترك والتنسيق الكامل مع الدولة اللبنانية.
ملكة جمال لبنان
كما استقبل الرئيس عون ملكة جمال لبنان ندى كوسا في حضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وهنأها على النجاح الذي حققته في مباراة ملكة جمال العالم في الهند وتأهلها إلى قائمة أفضل 20 متسابقة، وحصولها على المرتبة الخامسة في فئة ملكات جمال آسيا وأوقيانوسيا.
وتمنى الرئيس عون لكوسا التوفيق في مسيرتها الجمالية التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمشرقي، مشددا على مسؤوليتها كملكة جمال لبنان في ابراز دور لبنان وحضوره المميز في محيطه والعالم.
أخبار لبنان
للأوضاع
الفلسطينية
واستقبل
لبنان
التالي
سالي إبراهيم بلقيس غادرت ولم تعُد...
تعميم من جابر بشأن تزويد وزارة المالية بالأرقام الضريبية الشخصية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-20
وزير الدفاع عرض مع بخاري ودبور الأوضاع في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2025-05-20
وزير الدفاع عرض مع بخاري ودبور الأوضاع في لبنان والمنطقة
0
موضة وجمال
2025-05-31
تأهل ملكة جمال لبنان ضمن Top 40 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025
موضة وجمال
2025-05-31
تأهل ملكة جمال لبنان ضمن Top 40 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-07
ملكة جمال لبنان إلى الهند إستعدادًا للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-07
ملكة جمال لبنان إلى الهند إستعدادًا للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
0
أخبار لبنان
2025-04-09
عون عرض الأوضاع مع السفير المصري واستقبل شهيب وأبو فاعور وطعمه وعائلة الوزير الراحل جان عبيد
أخبار لبنان
2025-04-09
عون عرض الأوضاع مع السفير المصري واستقبل شهيب وأبو فاعور وطعمه وعائلة الوزير الراحل جان عبيد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:58
لاكروا في ختام زيارته للبنان: إستمرار الدعم السياسي لتنفيذ الـ1701 شرط أساسي للسلام والأمن في المنطقة
أخبار لبنان
11:58
لاكروا في ختام زيارته للبنان: إستمرار الدعم السياسي لتنفيذ الـ1701 شرط أساسي للسلام والأمن في المنطقة
0
أخبار لبنان
11:43
تعيين ناجي ممثلًا وزارة المال في مصرف الإسكان
أخبار لبنان
11:43
تعيين ناجي ممثلًا وزارة المال في مصرف الإسكان
0
أخبار لبنان
11:34
سينودس كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك عقد اجتماعاته: لتفعيل اللقاءات على الصعيدَين الأبرشيّ والراعويّ
أخبار لبنان
11:34
سينودس كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك عقد اجتماعاته: لتفعيل اللقاءات على الصعيدَين الأبرشيّ والراعويّ
0
أخبار لبنان
09:58
الجميل وافرام: تحذير من جر لبنان إلى الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل
أخبار لبنان
09:58
الجميل وافرام: تحذير من جر لبنان إلى الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-05-24
ندى كوسا تسحر الجمهور بإطلالتين مختلفتين ضمن فعاليات ملكة جمال العالم... هكذا بدت (فيديو)
موضة وجمال
2025-05-24
ندى كوسا تسحر الجمهور بإطلالتين مختلفتين ضمن فعاليات ملكة جمال العالم... هكذا بدت (فيديو)
0
خبر عاجل
2025-06-13
الجيش الإسرائيلي: موجة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل
خبر عاجل
2025-06-13
الجيش الإسرائيلي: موجة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل
0
أخبار دولية
05:05
رئيس وزراء أرمينيا يصل تركيا للقاء إردوغان
أخبار دولية
05:05
رئيس وزراء أرمينيا يصل تركيا للقاء إردوغان
0
أخبار دولية
2025-04-22
إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-04-22
إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
ذخائر القديسة تيريزا تحطّ في بجّة وعنايا ضمن جولتها في لبنان
أخبار لبنان
07:59
ذخائر القديسة تيريزا تحطّ في بجّة وعنايا ضمن جولتها في لبنان
0
أخبار دولية
07:56
في آخرِ تطورات بين إيران وإسرائيل... صاروخ إيرانيّ يصيب بئر السبع ويسفر عن إصابات وأضرار
أخبار دولية
07:56
في آخرِ تطورات بين إيران وإسرائيل... صاروخ إيرانيّ يصيب بئر السبع ويسفر عن إصابات وأضرار
0
أخبار دولية
06:09
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الهجمات الإسرائيلية
أخبار دولية
06:09
عراقجي: إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الهجمات الإسرائيلية
0
أخبار دولية
06:03
ماكرون عن صراع إيران وإسرائيل: لا مبرر لمهاجمة المدنيين
أخبار دولية
06:03
ماكرون عن صراع إيران وإسرائيل: لا مبرر لمهاجمة المدنيين
0
أخبار لبنان
13:41
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع من جبيل الى المعيصرة والجولة مستمرة
أخبار لبنان
13:41
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع من جبيل الى المعيصرة والجولة مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صواريخ إيرانية هزت قلب إسرائيل... ودفعت بمسؤولين إسرائيليين الى التهديد باغتيال خامنئي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صواريخ إيرانية هزت قلب إسرائيل... ودفعت بمسؤولين إسرائيليين الى التهديد باغتيال خامنئي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مرفأ بيروت منجم ذهب ومزراب للهدر والسكانرز على طريق الحل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مرفأ بيروت منجم ذهب ومزراب للهدر والسكانرز على طريق الحل
0
أخبار دولية
13:27
منذ طوفان الاقصى إسرائيل تشن حرب تفكيك المحور "من الاذرع إلى الرأس"
أخبار دولية
13:27
منذ طوفان الاقصى إسرائيل تشن حرب تفكيك المحور "من الاذرع إلى الرأس"
0
أخبار دولية
13:25
الوساطة الروسية بين الحرب والدبلوماسية... كيف تتعامل واشنطن؟
أخبار دولية
13:25
الوساطة الروسية بين الحرب والدبلوماسية... كيف تتعامل واشنطن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:26
في الأشرفية... قتله وأخفى جثته داخل احد المحال
أمن وقضاء
02:26
في الأشرفية... قتله وأخفى جثته داخل احد المحال
2
اقتصاد
02:36
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:36
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت...
3
أخبار دولية
01:15
إسرائيل تعلن استهداف قائد عسكري في إيران
أخبار دولية
01:15
إسرائيل تعلن استهداف قائد عسكري في إيران
4
أخبار دولية
16:47
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
أخبار دولية
16:47
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
5
خبر عاجل
02:09
وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لحزب الله لم يتعلم درسا من أسلافه ويهدد بالتحرك ضد إسرائيل وفقا لأوامر الدكتاتور الإيراني وأقترح على حزب الله أن يكون حذرا وأن يدرك أن صبر إسرائيل نفد حيال "الإرهابيين" الذين يهددونها
خبر عاجل
02:09
وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لحزب الله لم يتعلم درسا من أسلافه ويهدد بالتحرك ضد إسرائيل وفقا لأوامر الدكتاتور الإيراني وأقترح على حزب الله أن يكون حذرا وأن يدرك أن صبر إسرائيل نفد حيال "الإرهابيين" الذين يهددونها
6
أخبار لبنان
07:36
حادث سير بين ست سيارات عند نفق نهر الكلب باتجاه جونيه
أخبار لبنان
07:36
حادث سير بين ست سيارات عند نفق نهر الكلب باتجاه جونيه
7
فنّ
11:14
فنان عربي شهير ينجو من حادث سير مروع... وهذه التفاصيل (صورة)
فنّ
11:14
فنان عربي شهير ينجو من حادث سير مروع... وهذه التفاصيل (صورة)
8
خبر عاجل
05:18
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: مسيرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالما نوويا في طهران
خبر عاجل
05:18
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: مسيرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالما نوويا في طهران
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More