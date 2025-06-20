الجميل وافرام: تحذير من جر لبنان إلى الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل

شدّد النائب سامي الجميل، على ألّا علاقة للبنان بالحرب القائمة بين لبنان وإسرائيل.



ودعا الدولة اللبنانية، بعد لقائه النائب نعمة افرام، إلى أن تكون حازمة فتمنع بالوسائل كلها أي مغامرة في شأن جر لبنان إلى هذه الحرب.



وحذّر من جر لبنان إلى الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل.



وقال: "لا يحق لأحد أن يجر لبنان إلى أي مغامرة جديدة ولا داعي لـ"بروفا" جديدة فالأهم من التضامن مع ايران هو التضامن مع لبنان".



أمّا افرام فأكّد تواصله الدائم مع الجميل، لِما يعيشه لبنان من لحظات دقيقة.



وقال: "نعيش لحظات تاريخية ونتمنى أن لا ننزلق في أي مغامرة".