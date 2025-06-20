تعيين ناجي ممثلًا وزارة المال في مصرف الإسكان

عيّن مجلس الوزراء المصرفيّ توفيق خالد ناجي ممثِلًا وزارة المال في مجلس إدارة مصرف الإسكان.



وكان ناجي عضوًا سابقًا في مجلس إدارة مصرف الإسكان، ويتمتع بمؤهّلات مصرفية على مدى ٣٠ عامًا من الخبرة.