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وزير الصحة من البقاع: شراكة المستشفيات الخاصة والحكومية أساسية...

أخبار لبنان
2025-06-21 | 06:18
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وزير الصحة من البقاع: شراكة المستشفيات الخاصة والحكومية أساسية...
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وزير الصحة من البقاع: شراكة المستشفيات الخاصة والحكومية أساسية...

اكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين على التكامل بين المستشفيات الخاصة والحكومية وبالتالي الشراكة اساسية بين هذين القطاعات لاي خدمة طبية لان بالأمور الصحية هناك شراكة بين القطاعين الهاص والرسمي اكثر من تضارب وبالتالي زيارتنا الى مستشفى البقاع هي للاطلاع على أمور هذه المستشفيات واوضاعها وإمكانيات. 

كلام وزير الصحة العامة جاء خلال زيارته الى المستشفيات بشتورا والبقاع ولفت الى ان الوزارة تعمل على الخروج من اجواء العاصمة الى اجواء الأطراف وتفعيل بعض البرامج في وزارة الصحة ولاسيما برنامج الجلطة الدماغية  التي تعده وزارة الصحة للربط بين الأطراف والمدن الكبرى لما فيه لمور إيجابية وفاعلية وحماية وبالتالي مستشفيات البقاع.

أخبار لبنان

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