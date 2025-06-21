افرام: مرفأ جونية يستعد لإعادة فتح أبوابه

أعلن رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام عبر حسابه على منصة أكس، أنه "بعد عقود من الإقفال القسري، يستعد مرفأ جونية لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها".



وقال: "هذا المشروع الحيوي سيشكل رافعة اقتصادية وسياحية للمنطقة ولبنان ككل. ‏شكراً معالي وزير الأشغال فايز رسامني وشكراً لكلّ الذين ‏يساعدونا في الظلّ والعلن لتحقيق هذا الحلم".