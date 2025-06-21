افرام: مرفأ جونية يستعد لإعادة فتح أبوابه

بعد عقودٍ من الإقفال القسريّ، يستعدّ مرفأ جونية لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها.
هذا المشروع الحيويّ سيشكّل رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للمنطقة ولبنان ككلّ. شكراً معالي وزير الأشغال فايز رسامني وشكراً لكلّ الذين يساعدونا في الظلّ والعلن لتحقيق هذا الحلم.@mopwleb pic.twitter.com/nupEAp7aFa
— Neemat Frem (@neematfrem) June 21, 2025
بعد عقودٍ من الإقفال القسريّ، يستعدّ مرفأ جونية لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها.
هذا المشروع الحيويّ سيشكّل رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للمنطقة ولبنان ككلّ. شكراً معالي وزير الأشغال فايز رسامني وشكراً لكلّ الذين يساعدونا في الظلّ والعلن لتحقيق هذا الحلم.@mopwleb pic.twitter.com/nupEAp7aFa