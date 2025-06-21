الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فارس الأحلام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية تلقى إتصالًا من نظيره البريطاني... تشديد على أهمية بقاء لبنان خارج الحرب

أخبار لبنان
2025-06-21 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية تلقى إتصالًا من نظيره البريطاني... تشديد على أهمية بقاء لبنان خارج الحرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية تلقى إتصالًا من نظيره البريطاني... تشديد على أهمية بقاء لبنان خارج الحرب

تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بعد ظهر اليوم اتصالًا من وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي نقل له دعم بلاده والمجموعة الأوروبية للبنان، مشددًا على أهمية بقائه خارج الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، ومحذرًا من تداعيات خطيرة على البلد في حال أي تدخل في هذا الصراع.

وأبلغ لامي رجي ان المملكة المتحدة تعمل لعدم توسع الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي، واعتبر أن على إيران الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالملف النووي.

وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أكد أن بلاده ستستمر في بذل كل ما يلزم للتوصل إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من النقاط الخمس، مؤيدًا مطلب لبنان التجديد لقوات "اليونيفيل" واستمرارها في مهامها.

أخبار لبنان

الخارجية

إتصالًا

نظيره

البريطاني...

تشديد

أهمية

لبنان

الحرب

LBCI التالي
أسرار الصحف 21-06-2025
في الساعات الماضية... الميدان إشتعل من تل أبيب إلى لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-11

يسرائيل هيوم: وزير خارجية إسرائيل رفض اتصالاً من نظيره البريطاني بعد عقوباته بحق سموتريتش وبن غفير

LBCI
أخبار دولية
2025-06-14

وزير خارجية بريطانيا يدعو لخفض التصعيد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-07

الخارجية الأميركية: الوزير روبيو ونظيره الفرنسي ناقشا الجهود الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وشدد روبيو على أهمية استمرار المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق سلام دائم

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

وزير الخارجية السعودي يجري إتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:07

اغتيال الحارس الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله في ضربة إسرائيلية على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جولة ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع مستمرة... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطولة التوتش رغبي بنسختها الخامسة تحد وحماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مؤتمر طبي خاص بإصابات رياضيي كرة السلة بإشراف الإتحاد الدولي الفيبا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-10

استئناف المحادثات التجارية في لندن بين الصين والولايات المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-19

موقوف بجرائم احتيال..

LBCI
خبر عاجل
2025-06-18

مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166

LBCI
آخر الأخبار
16:12

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لحل تفاوضي مماثل لما جرى في عام ٢٠١٥ وإسرائيل لا تريد تسوية الأزمة بشكل سلمي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

بالنسبة لإسرائيل... مصير الحرب غير واضح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جولة ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع مستمرة... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطولة التوتش رغبي بنسختها الخامسة تحد وحماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مؤتمر طبي خاص بإصابات رياضيي كرة السلة بإشراف الإتحاد الدولي الفيبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"نزال القرن" بتنظيم سعودي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تعرفوا الى خدائع التهرب الجمركي في المرافئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بين الحاكم والأستاذ تعيين وحيد لا ثاني له

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

13 يوما حاسما في تحديد مصير الحرب الإيرانية - الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

IPT Amchit Street Festival بإنتظاركم...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:30

خرج ولم يعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
خبر عاجل
05:00

معلومات للـLBCI: طيران الإمارات emirates سيعود لتسيير رحلات من والى لبنان بشكل طبيعي ابتداءً من الإثنين ٢٣ من الشهر الحالي

LBCI
خبر عاجل
10:29

معلومات تفيد باغتيال مرافق الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله المعروف بـ"أبو علي" في طهران

LBCI
خبر عاجل
06:26

مصدر أمني بريف حمص لـ "سانا": قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تتمكن من إلقاء القبض على "وسيم الأسد" ابن عم الرئيس السوري السابق على الحدود السورية - اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
10:05

وفاة 8 أشخاص على الأقل في حادث سقوط منطاد في البرازيل

LBCI
أخبار دولية
16:48

خامنئي يرشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله... كيف يتم الإختيار؟

LBCI
آخر الأخبار
15:47

مصدران لرويترز: مسؤولون إسرائيليون يقولون في اتصال هاتفي مع أميركا إنهم قد يستهدفون موقع فوردو الإيراني قبل نهاية مهلة الأسبوعين التي حددها ترامب

LBCI
خبر عاجل
11:02

بسبب أعمال تزفيت... تدابير سير في وسط بيروت - ساحة رياض الصلح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More