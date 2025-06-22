نواف سلام: لتجنيب توريط لبنان في المواجهة الإقليمية الدائرة

بمواجهة التصعيد الخطير في العمليات العسكرية، ومخاطر تداعياتها على المنطقة بأسرها، تزداد أهمية تمسكنا الصارم بالمصلحة الوطنية العليا التي تقضي بتجنيب توريط لبنان او زجّه باي شكل من الأشكال في المواجهة الإقليمية الدائرة.
وعينا لمصلحتنا الوطنية الـعليا هو سلاحنا الأمضى في هذه الظروف…
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) June 22, 2025
بمواجهة التصعيد الخطير في العمليات العسكرية، ومخاطر تداعياتها على المنطقة بأسرها، تزداد أهمية تمسكنا الصارم بالمصلحة الوطنية العليا التي تقضي بتجنيب توريط لبنان او زجّه باي شكل من الأشكال في المواجهة الإقليمية الدائرة.
وعينا لمصلحتنا الوطنية الـعليا هو سلاحنا الأمضى في هذه الظروف…