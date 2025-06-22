وزارة الخارجية الأميركية: لمغادرة أفراد عائلات الحكومة غير الضروريين وموظفيها من لبنان

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أمرًا بمغادرة أفراد عائلات الحكومة الأميركية غير الضروريين وموظفيها من لبنان.وأشارت إلى أنّ الوضع الأمنيّ مضطرب في المنطقة.وأُرسل الإشعار عبر البريد الإلكترونيّ للمواطنين الأميركيين في لبنان.