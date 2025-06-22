وزير الخارجية تابع التطورات العسكرية في الشرق الأوسط

تابع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بقلق شديد التطورات العسكرية في الشرق الأوسط.



وكان على تواصل مستمر مع كبار المسؤولين في الدولة وسفراء الدول المؤثرة في المنطقة، لتجنيب لبنان أي تداعيات يمكن أن تصيبه جراء الأحداث الأخيرة.