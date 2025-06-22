الرئيس سلام: لبنان مستعد للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب

استنكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بأشد العبارات التفجير الانتحاريّ الإرهابيّ، الذي استهدف كنيسة مار الياس في العاصمة السورية دمشق، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.



وأدان الرئيس سلام هذا العمل الإجراميّ، الذي يستهدف سوريا دولة وشعبًا.



وقال: "يهدف إلى زرع الفتنة والشرخ داخل النسيج الوطني السوريّ".



وشدّد سلام تضامن الحكومة اللبنانية الكامل مع الجمهورية العربية السورية في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها.



وأعرب عن استعداد لبنان للتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب.



وعبّر الرئيس سلام عن ثقته بقدرة الدولة السورية ومؤسساتها على تجاوز هذه المحن والتصدي لأي مخططات خبيثة تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو المسّ بالوحدة الوطنية السورية.