مخزومي: تواصلت مع صدي ونتوقع عودة المياه إلى مناطق بيروت في أسرع وقت

تواصلتُ مع وزير الطاقة والمياه جو صدّي بعد أزمة انقطاع المياه في بيروت، وبحثنا سبل حل هذه المشكلة التي يعاني منها أهالي العاصمة منذ الأسبوع الماضي، وأكد معالي الوزير أن فرق الصيانة ودائرة توزيع المياه باشرت العمل لحل المشكلة بالتنسيق مع المعنيين، ومن المتوقع أن تعود المياه إلى… pic.twitter.com/N4sbzrAez1 — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) June 23, 2025

كتب النائب فؤاد مخزومي على "إكس": "تواصلت مع وزير الطاقة والمياه جو صدي بعد أزمة انقطاع المياه في بيروت، وبحثنا سبل حل هذه المشكلة التي يعانيها أهالي العاصمة منذ الأسبوع الماضي، وأكد الوزير أن فرق الصيانة ودائرة توزيع المياه باشرت العمل لحل المشكلة بالتنسيق مع المعنيين، ومن المتوقع أن تعود المياه إلى مختلف المناطق في أسرع وقت ، وخصوصًا الزيدانية، طريق الجديدة وبرج أبو حيدر".