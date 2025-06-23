البستاني دان التفجير في دمشق: الدولة السورية أمام تحد باتخاذ كل الإجراءات لضمان أمن مواطنيها

ندين التفجير الإرهابي الذي حصل في كنيسة مار الياس في دمشق. الدولة السورية أمام تحد باتخاذ كل الإجراءات لضمان أمن كل مواطنيها من كل المكوّنات وخصوصاً التي تتعرّض للإضطهاد العنفي كما نطالب بإنزال أقسى العقوبات بالمخططين والمسهلين والمنفذين. — Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) June 23, 2025

كتب النائب فريد البستاني على "إكس": "ندين التفجير الإرهابي الذي حصل في كنيسة مار الياس في دمشق. الدولة السورية أمام تحد باتخاذ كل الإجراءات لضمان أمن كل مواطنيها من كل المكوّنات وخصوصًا التي تتعرض للإضطهاد العنفي. كما نطالب بإنزال أقسى العقوبات بالمخططين والمسهلين والمنفذين".