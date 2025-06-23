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طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة إلى العراق ليوم غد 24 الحالي
أخبار لبنان
2025-06-23 | 05:38
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طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة إلى العراق ليوم غد 24 الحالي
اعلنت شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية اللبنانية في بيان" إلغاء رحلاتها من وإلى العراق (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الثلاثاء 24 حزيران 2025 نظرا لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، وذلك وفق الجدول التالي:
الى من رقم الرحلة
بغداد بيروت ME320
بيروت بغداد ME321
بغداد بيروت ME322
بيروت بغداد ME323
اربيل بيروت ME324
بيروت اربيل ME325
النجف بيروت ME326
بيروت النجف ME327".
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