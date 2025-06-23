طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة إلى العراق ليوم غد 24 الحالي

اعلنت شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية اللبنانية في بيان" إلغاء رحلاتها من وإلى العراق (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الثلاثاء 24 حزيران 2025 نظرا لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، وذلك وفق الجدول التالي:

الى من رقم الرحلة

بغداد بيروت ME320

بيروت بغداد ME321

بغداد بيروت ME322

بيروت بغداد ME323

اربيل بيروت ME324

بيروت اربيل ME325

النجف بيروت ME326

بيروت النجف ME327".