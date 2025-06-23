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"لقاء سيدة الجبل" دان التفجير الإرهابي في كنيسة مار الياس في سوريا: لوقفة ضمير ضد القتل العبثي والمجازر

أخبار لبنان
2025-06-23 | 06:34
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"لقاء سيدة الجبل" دان التفجير الإرهابي في كنيسة مار الياس في سوريا: لوقفة ضمير ضد القتل العبثي والمجازر

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقره في الاشرفية الكترونيًا.

ونوه المجتمعون بـ"وحدة موقف اللبنانيين العقلانيين التي برزت حيال الأحداث المصيرية والمتحولات الهائلة التي تعيشها منطقتنا للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن على الأقل"، وقالوا: "لكم كانت شعوب ودول المنطقة، في غنى عن هذه المآسي التي ولدها الانجرار إلى جنون التطرف الديني المتقابل، بدل الانحياز إلى السعي للحلول السلمية الواقعية والعادلة وإلى حقوق الإنسان في العيش بحرية وكرامة وسعادة وفقًا للشرعة العالمية وقرارات الشرعية الدولية والعربية".

وذكر "اللقاء"، "اللبنانيين، لا سيما المسؤولين منهم وقادة الأحزاب والقوى السياسية، بأن لبنان هو قضيتنا المركزية، وأن سلامه وأمنه وحقوق شعبه قيمة تعلو أي قيمة أخرى. ولزام علينا تاليًا الوفاء في العمل السياسي والشعبي لدستوره ووثيقة وفاقه الوطني والقرارات الدولية المتعلقة به وخصوصًا القرار 1701، وأول البنود في الوفاق والقرارات حل كل الميليشيات وحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية".

وتوقف عند "التفجير الانتحاري المجرم بالمصلين في كنيسة مار الياس في دمشق"، مستنكرًا بـ"أشد العبارات"، داعيًا إلى "وقفة ضمير ضد القتل العبثي والمجازر التي عشنا مثيلًا لها وعرفناها عن قرب طيلة نصف قرن في مختلف البيئات والمراحل من حروب لبنان. ونذكر في المناسبة بأن العدالة هي ملح الأرض ولا قيام لدول مؤسسات وأمان من دونها".

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